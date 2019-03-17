BTS防彈少年團新專輯《MAP OF THE SOUL：PERSONA》！專輯概念在之前的活動、舞台等就曾劇透過！
KPOP 2019年3月17日 星期日10:49 Yuan
BTS防彈少年團日前宣布將在4月12日發行新專輯《MAP OF THE SOUL：PERSONA》，帶來時隔近八個月的回歸。
最近也被眼尖的粉絲發現，專輯概念「尋找自己的靈魂地圖」，早在之前的活動、MV、書籍和舞台上做出各種劇透，就一起來看看吧！
▼這次的概念出自BigHit方面曾推薦過的世界觀參考用書：瑞士著名心理學家卡爾·榮格的著作《心靈的地圖》，以及由他創作的心理學概念Persona（假面）
▼在《FAKE LOVE》活動時期，就已經劇透Persona的概念，甚至在衣服也劇透過
▼2018年專輯Note中，出現過的「靈魂地圖」
▼《LOVE YOURSELF 結 Answer》回歸預告中
▼MAMA舞台上曾提前公開「The Map of the Soul」
這次的《MAP OF THE SOUL：PERSONA》一樣會有四種版本，已經在13日開放預售。另外，BTS防彈少年團也將在5月至7月舉行首次體育場規模的巡迴演唱會《LOVE YOURSELF : SPEAK YOURSELF》，陸續到芝加哥、紐澤西、聖保羅、倫敦、巴黎及日本大阪、靜岡等地開唱。
（圖：BigHit、Mnet）
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