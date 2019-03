彷彿聆聽一齣浪漫電影⋯⋯白藝潾新專輯亮點搶先聽! 《西班牙寄宿》首播:瞬時收視率最高9.9%!柳海真在西班牙開了一間「家具DIY公司」? 金正賢沈潛半年終於透露近況 「仍在為了康復而努力」 鄭俊英手機爆出《兩天一夜》成員車太鉉、金俊昊涉賭!兩人發表道歉文,並從所有節目下車! 《EXO的爬格子世界旅行2》一起到海生館玩!伯賢忍不住和小海豚親親 還模仿「海洋動物」? 被圈粉只要一瞬間!新人男團TXT新歌接力舞蹈,真的是太青春無敵了~ 居然因為OO落選JYP?陸星材看向朴軫永:「師父你自己又如何啊!」引發爆笑 MAMAMOO扮成「小狗」表演新歌,台上可愛爆萌,台下一臉生無可戀~XD 崔鍾訓結束21小時之警方調查:「與警察總警並無關係」、否認非法偷拍及賄賂 這麼可愛的國民三胞胎竟遭種族歧視?! 宋一國傷心爆料:被扔小便瓶 BTS防彈少年團新專輯《MAP OF THE SOUL:PERSONA》!專輯概念在之前的活動、舞台等就曾劇透過! 市民團體狀告YG梁鉉錫:一出事就解約完全是回避責任 【韓文小百科】「牛奶男」、「JMT」...... 韓國青少年神秘又有趣的網路縮寫 美男來襲!EXO世勳、SUHO、燦烈各自登上雜誌封面 Dunkin Donuts 推出Hello Kitty 小夜燈 IU為《孝利家民宿》客人的出道歌曲應援:「美好的心靈,美好的歌曲」 最近這兩位演員好搶眼!《會讀心術的那小子》酷酷檢察官 & 《熱血祭司》新進刑警 李宗泫所屬社FNC娛樂:「關於性騷擾傳聞不是事實 將以法律強力應對」 勝利&鄭俊英聊天室「員警總長」被揪出! 承認與劉仁錫熟識,曾一起吃飯、打球 新一代SOLO女王金請夏首度襲港 與香港的BYULHARANG歡度復活節 韓國大創又推新品,這次是滿滿的蜜桃PEACH系列喔! 河成雲先拍了影片跟大家香港的HA:NEUL招呼:有沒有想我啊? [圖多]Astro唱到喘不停大喊「我要回家」 JIN JIN淚水失守謝粉絲

BTS防彈少年團日前宣布將在4月12日發行新專輯《MAP OF THE SOUL:PERSONA》,帶來時隔近八個月的回歸。

最近也被眼尖的粉絲發現,專輯概念「尋找自己的靈魂地圖」,早在之前的活動、MV、書籍和舞台上做出各種劇透,就一起來看看吧!



▼這次的概念出自BigHit方面曾推薦過的世界觀參考用書:瑞士著名心理學家卡爾·榮格的著作《心靈的地圖》,以及由他創作的心理學概念Persona(假面)



▼在《FAKE LOVE》活動時期,就已經劇透Persona的概念,甚至在衣服也劇透過



▼2018年專輯Note中,出現過的「靈魂地圖」



▼《LOVE YOURSELF 結 Answer》回歸預告中



▼MAMA舞台上曾提前公開「The Map of the Soul」



這次的《MAP OF THE SOUL:PERSONA》一樣會有四種版本,已經在13日開放預售。另外,BTS防彈少年團也將在5月至7月舉行首次體育場規模的巡迴演唱會《LOVE YOURSELF : SPEAK YOURSELF》,陸續到芝加哥、紐澤西、聖保羅、倫敦、巴黎及日本大阪、靜岡等地開唱。





(圖:BigHit、Mnet)

Yuan@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者,本站將予以追究

相關新聞