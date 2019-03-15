胜利涉嫌习惯性赌博！聊天对话曝光：在美国LA赌场赢了2亿
明星 2019年3月15日 星期五09:14 ZJM
除了吸毒... 什么事都做了？
14日晚，韩媒sisajournal独家报导了胜利在海外习惯性赌博的嫌疑，称胜利在美国LA的赌场赢了2亿韩元，甚至有一遝钱的照片。
胜利：赢了2亿，^^代表您也会赢很多的！！
某代表：OK^^ 我只要赢了旅游经费的程度就行了，什么时候离开LA？ 上海？ 日本？
胜利：您在哪家酒店？ 我晚上11点回韩国，然后马上飞去日本
某代表：天啊~^^ 我在Aria~ 怎么拿钱过去？
胜利：啊 因为我经常去，所以把钱放在Save Bank里了。 赢的钱只在拉斯维加斯花，这是我的原则。 如果觉得Aria腻了，就来Cosmopolitan吧，介绍我的担当Host给您。 真的服务很好，赌博优惠或者价格折扣也很多。
某代表：啊，是这样啊^^ 是么？ 那该找谁？
因为韩国是采用国籍原则，即使是韩国人在国外当地法律允许的赌场赌博也有可能受到处罚。 并且从对话中能看出来，因为没有将国外的钱带回韩国，所以能避免东窗事发。
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图：KSD韩星网
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