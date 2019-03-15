勝利涉嫌習慣性賭博！聊天對話曝光：在美國LA賭場贏了2億

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除了吸毒... 什麼事都做了？

14日晚，韓媒sisajournal獨家報導了勝利在海外習慣性賭博的嫌疑，稱勝利在美國LA的賭場贏了2億韓元，甚至有一遝錢的照片。

勝利：贏了2億，^^代表您也會贏很多的！！

某代表：OK^^ 我只要贏了旅遊經費的程度就行了，什麼時候離開LA？ 上海？ 日本？

勝利：您在哪家酒店？ 我晚上11點回韓國，然後馬上飛去日本

某代表：天啊~^^ 我在Aria~ 怎麼拿錢過去？

勝利：啊 因為我經常去，所以把錢放在Save Bank裡了。 贏的錢只在拉斯維加斯花，這是我的原則。 如果覺得Aria膩了，就來Cosmopolitan吧，介紹我的擔當Host給您。 真的服務很好，賭博優惠或者價格折扣也很多。

某代表：啊，是這樣啊^^ 是麼？ 那該找誰？



因為韓國是採用國籍原則，即使是韓國人在國外當地法律允許的賭場賭博也有可能受到處罰。 並且從對話中能看出來，因為沒有將國外的錢帶回韓國，所以能避免東窗事發。

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圖：KSD韓星網

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