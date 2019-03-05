最近你看了哪几个节目？《我独自生活》蝉联综艺品牌评价冠军！

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韩综和韩剧是许多人的精神粮食，最近你从哪些节目获得力量呢？一起来看看本月的综艺节目品牌评价吧！

韩国企业评价研究所於 2019 年 2 月 1 日起至 2019 年 3 月 3 日间，针对 50 个备受国民喜爱的搜集了 153,519,321 件数据，并就品牌参与、互动、媒体表现、社群价值⋯⋯等进行分析，并在日前公布了 3 月份的综艺节目品牌评价。

结果 MBC 当家综艺《我独自生活》从年初击败《白种元的胡同餐馆》后，已经成功连续三个月居冠，相关连结中最常出现「努力」、「可爱」和「爱」等用词，而三大关键字「朴娜勑」（朴娜莱）、”Xiumin” 和「金软景」则显示出掀起话题的重要功臣。

而屡创收市新高的 JTBC 人气节目《认识的哥哥》本月跃升两个名次进入前三名，2 月初的「认哥 Castle」特辑更创下高达 9.6% 的收视率，是节目本身的历年最佳成绩。

除了《我独自生活》和《认识的哥哥》外，《妻子的味道》、《Radio Star》、《我家的熊孩子》、《白种元的胡同餐馆》、《Running Man》、《Coffee Friends》⋯⋯等节目也都在本月的前十名中。



（照片与影片来源：MBC、JTBC）

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