李瑞镇、成东镒《圈套》不断反转超精彩，犯罪侧写师说的「1mm」是重大伏笔！
韩剧 2019年2月28日 星期四15:15 ZJM
（剧透）只有7集根本不够看啊，确定最后一集能讲完吗~？
上周末OCN《圈套》播出了第5、6集。 和这两集的反转相比，之前的反转不过是微波涟漪。 主角们继续查案，为了抓犯人，精心布置了一个「圈套」，犯人如期而至，事前叫来的媒体记者蜂拥而上，其中一名犯人见事情败露，杀了共犯后自尽。
如此一来线索被掐断，调查再次陷入困境。 而尹侧写师（林华映饰）根据细小线索，开始对姜主播产生怀疑，再次去姜主播家调查，如此确信了姜主播也是「猎人」！
尹侧写师正想告诉高东国警官（成东镒饰）这个惊人事实：「还记得我之前说过的1mm吗？ 」话还没说完就惨遭毒手，而躺在ICU病房。
原来编剧在第3集早已埋下了伏笔！ 尹侧写师曾对高警官说过的一段话非常有哲理：「反社会者无法与他人共感，没有感情就不会受伤，也不会无谓地浪费时间，所以做事非常高效。 唯一的问题是要掩藏自己的恶魔本性，他们会模仿学习正常人的感情和表情，从而混入社会。 不只是他们学我们，我们也学他们，因为这样活著才能成功，这样怎么才能区分，这就是1mm的差异吧。 」
这伏笔就是为了后面的惊人反转：姜主播之前的话是谎言！ 陈述的被害事实都是编造的，伤口都是自己划自己的，都是为了这场蒙骗员警和世人的「戏」，用来塑造自己的社会形象。
看完第5、6集完全佩服编剧的功底，更加期待大结局第7集！
图：OCN
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