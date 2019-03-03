JYP公司结构大整改！组织结构图公开：以「艺人」为中心划分成四大本部 让爱豆们大呼「上台前一定要吃」的人气歌谣三明治！即将来台湾开快闪店，这一定要get啊！ 如果真的有座「Sky Castle」的话：这些明星可因自己的爸爸真的能入住 出现在泫雅直播里的PSY暴瘦！被粉丝吐槽身材管理失败，努力又胖回来了XD 【撞衫不可怕系列】Jennie VS 涩琪：一个青春活泼一个性感高冷 韩剧 圈套트랩 – 1mm真相的冲击 让单身狗羡慕死的Hite：春季限定樱花包装啤酒 SPAO又要推出新的联名款~这次是超可爱的《库洛魔法使》服装！ 【投稿】《成爲王的男人》：珍九世荣CP戏里戏外都有爱！ 韩国的Brooklyn圣水洞：旧区中的咖啡馆 【不定时更新！】３月份有谁会来港跟大家见面呢？

（剧雷，慎行）相信看到第5集后面的剧饭，一定有被打枪的意外及倏起的背后发凉感。1mm的真相太冲击了。

短短7集《圈套》是电影规格的制作，不论拍摄、灯光、场景、剪辑，都有周末休息在家看DVD电影的质感。也因为才7集，不停反转的剧情又紧凑、又悬疑、又惊悚。结构完整，张力又强。但略显残忍、变态、血腥。可能无法接受小孩被伤害的情节，虽然社会新闻也时有刊载被残忍伤害的小孩及骇人分尸报导。活生生就是戏剧反应现实。



看过制作发布会成东镒大叔说拿他的不多的财产赌李瑞镇把命都拼上了的角色，果然到了第、5、6集，完全认同、佩服。没想到随著剧情的反转，美大叔的人设也来个大转变。一个眼神、一抹笑意、一个似无辜不解的神情，所有综艺实境的形象都不见了。只见一个媒体人信任度第一名、且让人不寒而栗的国民主播姜宇贤。南相旭作家功力太强了。



这周3/2就要大结局了，超级希望成东镒大叔最后一局不要中套。切拜！20190227



#美大叔不洗碗、不烤面包、不削马铃薯之没人性演技大爆发

#林华映侧写师应该默默取证，不该面对面的打草惊蛇

#因先入为主的想法，导致无法看清对方。

#提醒我们，不要眼见为凭下判断、贴标签，才会连观众都中圈套了

#好在金光奎班长突然带人来救人

#没写太多，怕剧透太澈底

#期待大结局收视再刷新高

包子_昕@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻