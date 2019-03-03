韩剧 圈套트랩 – 1mm真相的冲击

（剧雷，慎行）相信看到第5集后面的剧饭，一定有被打枪的意外及倏起的背后发凉感。1mm的真相太冲击了。
短短7集《圈套》是电影规格的制作，不论拍摄、灯光、场景、剪辑，都有周末休息在家看DVD电影的质感。也因为才7集，不停反转的剧情又紧凑、又悬疑、又惊悚。结构完整，张力又强。但略显残忍、变态、血腥。可能无法接受小孩被伤害的情节，虽然社会新闻也时有刊载被残忍伤害的小孩及骇人分尸报导。活生生就是戏剧反应现实。
看过制作发布会成东镒大叔说拿他的不多的财产赌李瑞镇把命都拼上了的角色，果然到了第、5、6集，完全认同、佩服。没想到随著剧情的反转，美大叔的人设也来个大转变。一个眼神、一抹笑意、一个似无辜不解的神情，所有综艺实境的形象都不见了。只见一个媒体人信任度第一名、且让人不寒而栗的国民主播姜宇贤。南相旭作家功力太强了。
这周3/2就要大结局了，超级希望成东镒大叔最后一局不要中套。切拜！20190227
#美大叔不洗碗、不烤面包、不削马铃薯之没人性演技大爆发
#林华映侧写师应该默默取证，不该面对面的打草惊蛇
#因先入为主的想法，导致无法看清对方。
#提醒我们，不要眼见为凭下判断、贴标签，才会连观众都中圈套了
#好在金光奎班长突然带人来救人
#没写太多，怕剧透太澈底
#期待大结局收视再刷新高
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