房时爀回母校首尔大学演讲，提及BTS防弹少年团，并自称「愤怒的化身」！

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内附韩文演讲稿全文，是非常棒的韩语学习资料~

首尔大学91级美术系毕业的BigHit代表房时爀，26日回到母校，为首尔大学的第73届学位授予仪式进行了演讲。

其中引以为豪地提及防弹少年团：「防弹少年团在Billboard连续两年获得TOP Social Artist奖、4万人规模的纽约Citi Field演唱会门票售罄，就在两周前甚至以颁奖者的身份登上格莱美，也获得了‘YouTube时代的披头士’的赞誉。 」



房时爀自认是经常发怒的人，对於不思进取感到愤怒，以制造最棒的内容为使命，毫无妥协地每一天都像最后一天一样地奔波过来了。

也谈到韩国音乐行业和追星粉丝不受待见的问题，音乐同行人对自己的职业羞於启齿，追星的粉丝们被贬称，无法堂堂正正地说出自己喜欢爱豆音乐。



「享誉世界并给予全世界粉丝慰藉和感动的我们艺人们，因为毫无根据的匿名责难而感到绝望。 我们血汗泪的果实被不当流通，成为鼓满非道德之人口袋的手段。 所以我的愤怒是现在进行时。 」房时爀对这些问题感到愤怒，希望音乐从业者能获得应有的评价和待遇。

接著话题从「愤怒」转换到「幸福」。 房时爀对幸福的定义：「我们公司做的事情能给社会带来好的影响，尤其是在我们的顾客，即年轻人们形成自己独有的世界观上，给予积极影响。 」

图：BTS Twitter、KSD韩星网

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