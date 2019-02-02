Nilo、Shaun 风波调查结果出炉 「证据不足以判断是否有造假行为」 BLACKPINK Lisa素颜遭韩国网友酸「靠化妆隐藏东南亚脸」 马力欧发声支持：我们都为你感到骄傲！ 《姜食堂2》要来了！今年将携新一季回归的人气综艺节目TOP 5 被公司强制减肥后～美出新高度的爱豆TOP 6！ 出道才刚满百日 新团 ATEEZ 首场美巡门票火速售罄！ 李钟硕将於 228 入伍？经纪公司已迅速否认 《触及真心》张基龙客串眼神超深情，刘寅娜努力展现「脚演技」～！？ 人气网漫《女神降临》剧情陷入胶著，你是修豪派？还是书峻派呢？ JYP 五人女团 ITZY 公开出道曲预告片 确定 2/12 正式发片出道！ 具荷拉与 Content Y 约满不续 接下来将何处何从？ 超级冤T^T《超人回来了》字幕组失误恩无辜躺枪：人家明明说的不是这个意思！ 【K社韩文小百科】95%的韩国上班族都是「社畜」？！仿佛看到了自己T^T 「变动的时光里有永恒的你我」邕圣佑将举行亚洲巡回见面会《Eternity》！ 继中国男团 Boy Story 后 这次 JYP 将与 Sony Music 联手打造日本女团！ 用小新泡澡的水蒸气让空气不干燥！韩国Krispy Kreme推出小新造型加湿器 快来听！BTS防弹少年团V的SOLO曲《风景》终於公开了，忙内柾国竟听到飙泪？ 来挖宝、欣赏美术艺品的小空间：趣味家 也太像！据说是「XIUMIN女儿」、「曹承佑儿子」、「申东烨儿子」，居然还有「LOCO女儿」？

← 上一则 下一则 →