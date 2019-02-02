超级冤T^T《超人回来了》字幕组失误恩无辜躺枪：人家明明说的不是这个意思！
综艺 2019年2月2日 星期六09:30 Rui
wuli混血小天使娜恩被《超人回来了》的字幕组狠坑了一把，莫名引发了一场争议。
熟悉韩综的粉丝们都知道，综艺节目喜欢打上字幕，有些字幕更是神来一笔为让节目的趣味翻倍。 不过上周播出的《超人回来了》中娜恩却因为字幕组的翻译不当成了焦点人物。
上周的节目让很多姨妈姨夫粉看得撕心裂肺，爸爸朴柱昊竟然把娜恩心爱的背包忘在了地铁上，下车才反应过来的娜恩急得大哭，真的是让电视机前的观众们心碎。 安抚不住女儿的爸爸急忙打电话给老婆求助，妈妈在电话里问宝宝发生了什么事情，娜恩一边哭一边解释当时的状况，此时的字幕组打出了「柱昊，柱昊把我的包包放到了那里」，当时观众们都以为是娜恩太著急导致「语言系统混乱」， 谁知节目播出后却引发了争议，有人留言批评「孩子再怎么小再怎么不懂事也不能直呼爸爸名字啊」。
幸好有严谨的韩媒为娜恩洗刷冤屈，原来都是《超人回来了》的字幕组没听懂娜恩说的德语。 其实娜恩当时确实有些「语言系统混乱」，和妈妈打电话时夹杂了德语和韩语，说的是「Zug hat mein (地铁带走了我的包)」，只是字幕组把「Zug hat」误听成了「柱昊」 ，让wuli小可爱无辜蒙冤。
「图：《超人回来了》」
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