《证人》金香起：很烦恼到底该称呼郑雨盛「前辈」还是「叔叔」？
电影 2019年1月31日 星期四11:48 Erin
演员金香起所合作过的男演员并不少，不过在日前的访谈中她曾提到，与她合作的男演员中，只有一位对她来说不称呼叔叔而是欧巴，大家知道是谁吗？
在《证人》访谈中，金香起也被问到与郑雨盛之间如何相称？她说：“在拍摄时我常叫他叔叔，还有在《与神同行》系列合作过的朱智勋，我也是称呼他为叔叔。”那在她心中「叔叔」跟「哥哥」这标准该怎么界定呢？金香起有点小尴尬笑了起来，“在拍摄电影《伴我走天涯》时的俞承豪哥哥~”粉丝们是否秒懂？
金香起说：“十岁出头的时候，与其称呼他们老师或前辈，感觉叫叔叔的时候更自在更亲近，合作起来也更顺利。现在都快20岁了，好像不能再叫他们叔叔了！”所以其实金香起说自己现在也非常苦恼是否应该改称呼这些演员们为前辈或是老师比较恰当呢？
《证人》描述一位急需证明嫌疑人无罪的律师顺浩（郑雨盛饰），找上了事件现场唯一的目击者，是自闭症少女智友（金香起饰），律师如何让她顺利提供证词？本片由《格斗骄阳》《优雅的谎言》《记忆中的美好歌声》的导演李翰执导，他擅长将现今的社会问题以温馨的角度以及细腻的编导来呈现给观众。金香起饰演的自闭症少女，也将透过眼神已经小手势动作来呈现，也请大家别错过她的精湛演出！
《证人》将於2月27日在台湾上映。
照片：甲上娱乐,《伴我走天涯》海报
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