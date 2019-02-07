IU＆宋旻浩＆灿烈也曾有脱发困扰？！果然成年人的世界里只有脱发最容易T^T

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最近的网路上流行这么一句话：「成年人的生活里没有‘容易’二字」，但是就有网友反驳了，「谁说的，成年人脱发就很容易啊~」小编对此竟无法反驳，娱乐圈就有明星公开痛诉脱发困扰，原来在脱发这个问题上小编和明星竟如此一致。

1. LOCO



LOCO在节目中向大家展示了自己独特的日常——往头皮上喷生发水，每日拍照确认头顶的「小伙伴们」也是必须工作。 不过看到LOCO头顶的头发数量，确实令人有些担心呢~

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2. WINNER 宋旻浩



宋旻浩其实也是一位大势「脱发豆」。 23岁拥有的不幸是？ ——「比镐童哥头发还少。 」不幸的是本来头发就少，有次玩游戏时还被姜镐童硬生生抓著头发从床底拽了出来~

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3. Super Junior 金希澈



看上去完全不怕掉头发的宇宙大明星竟然也害怕脱发，金希澈透露最近患上了压力性脱发，发际线是越发明显，去医院检查真的被医生说头顶发量较为稀少（=脱发），伤心！

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4. IU



长相甜美的IU有著一头让人羡慕的蓬松长发，谁知她也深受脱发困扰，而她之所以出现脱发，就是因为频繁的烫染头发。

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5. EXID 惠潾



惠潾透露自己局部性脱发不得已使用了发片，而脱发的原因也是和IU一样，频繁的烫染头发。 此外就是因为率智生病不能活动，压力落在了剩下的成员身上，为此惠潾也是压力倍增。

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6. BTOB Peniel



Peniel貌似是公开脱发情况的第一位爱豆，没想到出道时有著浓密黑发的Peniel突然遭到脱发的暴击，他曾在节目中吐露了心声：「5年里一直受脱发问题困扰，别人问我为什么每天戴帽子时，我也想说实话，但因为是偶像歌手，考虑到公司、团队和粉丝，很难开口。 现在连治疗脱发的专业医生都没办法，70%以上的头发都掉光了，我现在想大方地说出来，堂堂正正地把把帽子摘掉。 」

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7. EXO 灿烈



烫染频繁的灿烈，头顶的头皮看得一清二楚，对比队友世勋，真的是羡慕啊~

「图：NAVER」

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