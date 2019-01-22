tvN《会读心术的那小子》公开朴珍荣剧照！《Sky Castle》里的「他」也将加入该部作品 预计3月首播
韩剧 2019年1月22日 星期二13:16 JiaJia
tvN新月火剧（周一、二播出）《会读心术的那小子》於今日（22日）公开男主角朴珍荣（GOT7成员）剧照，吸引粉丝视线。更有消息指出，出演JTBC《Sky Castle》「双胞胎弟弟」赵炳圭，也将加入该部作品！
将接档《成为王的男人》於3月4日首播的《会读心术的那小子》，由《仁显王后的男人》金炳秀导演执导，《吸血鬼检察官》杨珍雅编剧执笔，描述只要有肢体接触就能知道对方秘密的少年，和拼命想要隐藏自己内心伤痛的少女，两人之间的故事。朴珍荣、辛睿恩、金多顺、金权等人主演，剧组近期公开剧本阅读现场。
剧组於今日首度公开男主角朴珍荣剧照。他变身为调皮的高中生「李安」，正翻越过铁丝网（翘课？），完美的外貌和充满自信的眼神，引发人们的好奇心。
他所饰演的角色是只要接触到对方身体，就能读出对方记忆的「读心术少年」。
另外，原本在该剧饰演主角之一姜成模（金权 饰）少年戏份的郑惟安，因涉嫌性骚扰风波从剧组下车。此角色将由赵炳圭接演，目前他正在出演JTBC《Sky Castle》，并且在剧中饰演「双胞胎弟弟」车基俊一角。
（图片来源：tvN《会读心术的那小子》、NAVER）
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