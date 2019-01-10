曾出演《與神同行》的19歲新人演員鄭惟安涉嫌性騷擾！所屬社：「正在慎重地了解事實真相」
明星 2019年1月10日 星期四12:27 Yuan
今日，有媒體報導鄭惟安因涉嫌性騷擾接受了警方調查。據報導，鄭惟安最近在酒桌上對一名女子進行性騷擾，因為醉酒提出了無理的要求，受害人報警並接受調查。
鄭惟安的所屬社VAST娛樂也回應：「和本人確認過後，鄭惟安最近和朋友前往酒局，和周圍的客人發生了身體接觸，接受了警方的調查，目前正在調查有關嫌疑，本社正在慎重地了解事實真相。鄭惟安本人也真心對發生這種不光彩的事件感到抱歉，並將誠實的接受調查。」而鄭惟安爆出性騷擾事件後，也將Instagram帳號轉成非公開。
1999年出生的鄭惟安在2015年透過電視廣告出道，之後陸續出演了電視劇《好運羅曼史》、《七日的王妃》、《過來抱抱我》和《Top Management》等；去年在電影《與神同行：最終審判》中飾演河正宇角色「江林」的前世而受到關注。
另外，鄭惟安原本計畫出演由Got7朴珍榮、辛睿恩等人主演的tvN新劇《會讀心術的那小子》，對此所屬社VAST娛樂回應：「事件發生後，經紀公司認為可能會給製作公司帶來損失，因此與他們分享了相關情況，目前還沒有收到下車通知，還在討論中。」電視劇製作公司方面也表示：「目前正在關注鄭惟安的事件情況，尚未確定。」
（圖：VAST、TVDaily、MBC、Top Management、與神同行）
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