姐弟俩实在太像了！这些超激萌婴儿照到底是姐姐娜恩还是弟弟建厚
明星 2019年1月17日 星期四10:15 Rui
有没有小伙伴自从认识了《超人回来了》中的超级小可爱姐弟娜恩和建厚后，就再也无法自拔的？ 自认为熟悉这对混血宝宝的「姨母们」，你们真的能分得清他们小时候吗？
妈妈安娜就通过自己SNS公开了姐弟俩的婴儿照，让网友们猜猜到底是谁是谁。 （不知道为何妈妈后来又删了帖子，幸好有韩媒截图保存，这才让我们看到了小天使姐弟的激萌婴儿照）3张照片都是软萌的小婴儿，有著浓密的褐色卷发和水汪汪的大眼睛、欧式双眼皮。 光从肉嘟嘟的小脸和手脚来看，倒像是弟弟建厚。 可是再看看上翘的微笑嘴，又很像姐姐娜恩，真的很难区分开来。
娜恩和建厚因为《超人回来了》而爆红，4岁就精通四国语言的娜恩有著天使容颜和甜美笑容，虏获了不少「姨妈姨夫」的心。 而弟弟建厚随著年纪的增长，从小肉球变成了萌宝，颜值飙升，一听到音乐就疯狂转圈的模样让人看了忍俊不禁。
「图：insight、instagtam/annanotpark」
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