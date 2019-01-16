《阿尔罕布拉宫的回忆》剧情后半进展缓慢、朴信惠戏份偏少…宋在贞编剧：「结局需要」、「已先取得女主角谅解」

tvN周末剧《阿尔罕布拉宫的回忆》将於本周播出完结篇。虽然上周收视率突破10%，但有不少观众表示：「剧情太拖拉」、「进展相当缓慢」等。对此，宋在贞编剧於昨日（15日）出席记者会，亲自为大众解惑。
宋在贞编剧（以下称宋编）曾创作过《仁显王后的男人》、《九回时间旅行》、《W-两个世界》等奇幻类型的作品，在这些电视剧播出时，也往往引发热议。而最新作品《阿尔罕布拉宫的回忆》（以下称《阿宫》）融入AR游戏，玄彬所饰演的男主角「刘镇宇」也掳获许多观众们的心。
宋编透露，其实在《W-两个世界》后，曾想创作「穿越三部曲」，还拟定了大纲。但发现穿越题材的作品实在太多，於是作罢。正在思考下一步时，刚好刮起《精灵宝可梦》的「抓宝旋风」；而《阿宫》的出发点为「古代英雄神话」，男主角就像奥德修斯，虽然是厉害的君王，却也有许多人虎视眈眈的觊觎著王位，还经历了海妖塞壬美妙歌声的诱惑，是「现实」与「超现实」的英雄故事。
剧情进入后半段，发展却相当缓慢。几乎可以分成前30分钟的回忆（一方面也是为了解释谜团）、后30分钟才有新进展。宋编表示，这是为了结局而必要的过程。在徐秘书（闵镇雄 饰）死后，剧情就更著重於角色的情感。镇宇失去一切、颓废不已，面对深陷的泥沼，他身边只剩下希周（朴信惠 饰）了。而在寻找世周（朴灿烈 饰）的过程，他才慢慢摆脱过去、解决苦恼。是一个自我探索的过程，大概是这部分没有引起观众共鸣，才会令大家觉得拖沓。（多说一句...玄彬演的镇宇其实有引起小编的共鸣啊！眼神都是戏...）
作为女主角，朴信惠的戏份则偏少。此次，朴信惠一人分饰二角，「艾玛」美丽动人，令人过目不忘；「希周」前半段给人积极向上、乐观开朗的感觉，后半段却多是流泪的场面，让人不免觉得可惜。宋编表示：「每部作品都因为女性角色偏少而挨了不少骂，毕竟剧情是采『英雄故事』的叙事结构。虽然做了努力却依然如此，所以一开始就向朴信惠徵求谅解了。」
在第14集结尾，作为事件开端的世周，终於回到家人们身边。镇宇却再度深陷危机之中，虽然有点诧异，但也令人好奇他会如何脱离险境。
而镇宇和希周的感情戏，第一次是认知到自己一无所有的镇宇，在下著雨的夜晚主动吻上希周，希望她能够相信自己；第二次是在镇宇逃亡时，好不容易有了5分钟的空档，带著「相信我吧」的心，与希周吻别。有不少网友留言，虽然画面很美好，但就作为剧情来看实在有些牵强…小编想说，反正只剩下2集，就继续看下去吧！
（图片来源：tvN《阿尔罕布拉宫的回忆》）
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