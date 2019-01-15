神话Eric教你做「韩式炸酱面」！ 分享「最佳配方」，还顺便认证了粉丝礼物！

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Eric又来分享美食配方啦！可以在家做出神话大哥同款韩式炸酱面啦~

神话大哥Eric开通个人Youtube之后分享的第一个影片是「最优化拉面食谱秘诀」，近日更新了第二期，是「最优化炸酱面秘方」！ Eric这个好吃到升天的表情XD



食材很简单：炸酱面口味的泡面「짜파게티（zzapageti）」，韩式炸酱底料「春酱」，洋葱，食用油，两马克杯沸水：



「不必要材料」包括：做《一日三餐》时收到的绣有自己名字的厨师服装，和粉丝送的刻有自己名字的中式厨刀XD



Eric再次强调要用过滤水，半只洋葱切块（一人份），把泡面调料包里的橄榄油和一勺食用油一起放在锅里加热，放入半只洋葱的一半中火稍微炒一下，放入拉面调料包里的「颗粒包」，以及一勺春酱，继续炒：



洋葱透明之后暂时关火倒入沸水，让水位超过面的一半的位置，放入泡面调料包里的干燥蔬菜包，重新开火、边煮边搅拌，顺便把上一步黏在锅底的春酱都搅进汤汁里，差不多5分钟后尝尝看面条熟到90% 时加入其余洋葱，大概30~40秒后就可以出锅啦：



影片有中文字幕，Eric在中间有一步忘记做了，在影片后半段准备开始吃的地方有说明，如果大家要copy做做看一定要看完再动手哦！ 影片介绍的是最简便的方法，说明文字里有更加完美的方法，都可以参考看看：



（图源：Youtube@aguTV Eric）

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