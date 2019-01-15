神話Eric教你做「韓式炸醬麵」！ 分享「最佳配方」，還順便認證了粉絲禮物！

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Eric又來分享美食配方啦！可以在家做出神話大哥同款韓式炸醬麵啦~

神話大哥Eric開通個人Youtube之後分享的第一個影片是「最優化拉麵食譜秘訣」，近日更新了第二期，是「最優化炸醬麵秘方」！ Eric這個好吃到升天的表情XD



食材很簡單：炸醬麵口味的泡面「짜파게티（zzapageti）」，韓式炸醬底料「春醬」，洋蔥，食用油，兩馬克杯沸水：



「不必要材料」包括：做《一日三餐》時收到的繡有自己名字的廚師服裝，和粉絲送的刻有自己名字的中式廚刀XD



Eric再次強調要用過濾水，半隻洋蔥切塊（一人份），把泡面調料包裡的橄欖油和一勺食用油一起放在鍋里加熱，放入半隻洋蔥的一半中火稍微炒一下，放入拉麵調料包裡的「顆粒包」，以及一勺春醬，繼續炒：



洋蔥透明之後暫時關火倒入沸水，讓水位超過面的一半的位置，放入泡面調料包裡的乾燥蔬菜包，重新開火、邊煮邊攪拌，順便把上一步黏在鍋底的春醬都攪進湯汁裡，差不多5分鐘後嘗嘗看麵條熟到90% 時加入其餘洋蔥，大概30~40秒後就可以出鍋啦：



影片有中文字幕，Eric在中間有一步忘記做了，在影片後半段準備開始吃的地方有說明，如果大家要copy做做看一定要看完再動手哦！ 影片介紹的是最簡便的方法，說明文字裡有更加完美的方法，都可以參考看看：



（圖源：Youtube@aguTV Eric）

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