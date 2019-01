韩男篮帅哥选手最喜欢的RM成员,跳过人气宋智孝选择池锡辰的理由听了超实在! [好片推荐]《锁命危机》门锁再好 也难防有心人 TWICE师妹团出道在即?! 首支MV已拍摄完毕 BTOB李昌燮今日入伍:等我回来就不再搞笑了 送上祝福!《机智牢房生活》「金济赫」朴海秀今日大婚 【多图】BIGBANG胜利入伍前最后一个海外巡演大成功!邀DARA作特别嘉宾 最多人追踪 Instagram 的韩国女艺人?BLACKPINK Lisa 坐拥 1300 万粉丝居冠 第一次参加偶像运动会的iKON不懂规则,疯狂为「同色系」女团加油XD 不只有「powerful 青春」 GFRIEND 歌词暗藏别具深意的坚持! BTS防弹少年团V真的超爱照顾哥哥们!兄弟情都体现在细节中~ 祝EXO的「舞蹈直拍神」KAI生日快乐!

胜利在上周六的个人演出成功落幕,除了献唱多首个人作品,还把BIGBANG的经典歌曲重制成串烧歌,现场气氛超high,港迷们有赶上这一场吗~!?

【1月12日,香港活动全纪录】– 超人气天团BIGBANG成员胜利已於1月12 日(星期六) 成功於亚洲国际博览馆 Hall 10举行其个人演出「The Great Seungri Tour 2019 Live in Hong Kong ~THE SEUNGRI SHOW~」!胜利不单献唱多首深受粉丝欢迎的个人作品,更把一系列BIGBANG经典名作重新编制成串烧歌,炒热全场气氛。



为答谢香港粉丝的鼎力支持,胜利与主办单位特意安排了「彩排环节」、「1对1拍照环节」及「欢送环节」共三项粉丝福利,因此於演出前数小时,现场已经满布抽中「彩排环节」的幸运粉丝!

约晚上8时,所有粉丝引颈以待的「The Great Seungri Tour 2019 Live in Hong Kong ~THE SEUNGRI SHOW~」正式揭幕。胜利特意挑选了节奏强劲的《BANG BANG BANG》打头阵,熟悉的前奏甫响起,观众已立即大为兴奋!然后,胜利继续以快歌《Let’s Talk About Love》让现场气氛继续升温。这首作品收录於胜利的第二张个人迷你专辑之中,而且更邀请到队长G-Dragon及太阳参与填词和伴唱,绝对是胜利其中一首人气代表作。



之后,胜利正式向现场观众打招呼。他分别以流利广东话及英文由衷感谢粉丝们到场支持,希望大家享受是次精心准备的舞台,因而再次引起台下热烈的欢呼声!

问好过后,胜利带来专属香港场的《最长的电影》,纯正的发音加上富有感情的演绎,让观众纷纷赞叹胜利的语言及音乐才能;其后他继续演唱两首同是收录在《Let’s Talk About Love》专辑里的歌曲《GG BE》及《Gotta Talk To You》。《GG BE》旋律轻快,不单歌词生动有趣,副歌部份更是琅琅上口,让现场粉丝不禁伴随音乐同哼副歌。



接著,胜利以去年7月推出的回归专辑《The Great Seungri》中的《Alone》把气氛一转,连续深情献唱两首慢歌。《Alone》是该专辑中,由胜利亲自参与创作的8首作品之一,道出了心爱的人不在身边而不知如何独处的忧伤心情。而下一首作品《If You》亦同样有著淡淡哀愁的感觉,让全场观众顿时陷入他扣人心弦的歌声之中!



过场短片过后,胜利以《Where R U From》再次出场;这首同样收录在《The Great Seungri》专辑的作品节奏强烈,瞬间掀起另一高潮。乘著观众的热情,胜利再带来了同一专辑的快歌《Hotline》,延续火热气氛!



然后,特别嘉宾DARA便惊喜登场!已有一段时间没有在港演出的DARA,甫出场率先为观众带来2NE1的人气作品《Fire》,而紧接其后的《Do You Love Me》、《I Am The Best》及《Go Away》亦是首首经典,让全场乐迷兴奋不已。结束个人舞台后,胜利便到台上与DARA携手跟观众互动。



演出的下半部份,胜利为BIGBANG粉丝们准备了惊喜舞台,一口气献唱共7首BIGBANG的经典名作!胜利先是带著伴舞为观众载歌载舞的演唱《We Like 2 Party》,接著是同样轻快的《Heaven》、《Hands Up》及《Lies》,让欢乐的气氛蔓延至场馆的每一角落。之后,胜利亦分别翻唱了队长G-Dragon的《Crooked》以及G-Dragon与太阳的名作《Good Boy》,精彩演出让观众目不暇给!



在演唱完充满玩味的《BAE BAE》后,胜利再演唱了太阳的《Eyes, Nose, Lips》以及对BIGBANG粉丝们别具意义的《Flower Road》。虽然没有四位成员在旁,但胜利以他独有的魅力歌声把作品重新演绎,加上富有感染力的舞台,为观众带来视、听觉双重享受!

紧接其后的是很多粉丝期待已久的舞台 —《1, 2, 3!》。作为《The Great Seungri》专辑的主打歌,《1, 2, 3!》不单为胜利赢得音乐人及粉丝们的高度赞誉,亦同时横扫了多个韩国主要音源网站的排行榜。因此,香港乐迷都非常兴奋能亲眼欣赏到《1, 2, 3!》的现场舞台,整个会场都充满著观众们震耳欲聋的应援声!



而来到尾声部份,胜利为大家送上另一首代表作《Strong Baby》及BIGBANG人气经典《Fantastic Baby》。《Strong Baby》是胜利第一首个人单曲,在推出时已为他赢得一时无两的巨大人气,而直到现在仍然大受乐迷欢迎,两首节拍强劲的快歌让全场顿时陷入庆典气氛。



最后,胜利以《In My World》作为整晚演出的总结,为是次「The Great Seungri Tour 2019 Live in Hong Kong ~THE SEUNGRI SHOW~」划上完美句号!

演出过后,胜利先与100位抽中「1对1拍照环节」的幸运粉丝自拍,过程中胜利更大显绅士风度,主动拿著粉丝手机拍照。随后,他便在另外300位抽中「欢送环节」的粉丝欢送下离开会场。



对於此次演出,主办单位ELF ASIA表示:「我们深感荣幸能再次与胜利携手合作,为他举办入伍前最后一个海外巡演。胜利是个很努力的艺人,不论是回归专辑或是次巡演中,他都投放了很多心思去准备,因此我们衷心希望所有入场的粉丝们都有个尽兴难忘的晚上,再次感谢大家的支持!」。

*ELF ASIA为「The Great Seungri Tour 2019 Live in Hong Kong ~THE SEUNGRI SHOW~」的主办机构。

