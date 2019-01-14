韩男篮帅哥选手最喜欢的RM成员，跳过人气宋智孝选择池锡辰的理由听了超实在！ [好片推荐]《锁命危机》门锁再好 也难防有心人 TWICE师妹团出道在即？！ 首支MV已拍摄完毕 BTOB李昌燮今日入伍：等我回来就不再搞笑了 送上祝福!《机智牢房生活》「金济赫」朴海秀今日大婚 【多图】BIGBANG胜利入伍前最后一个海外巡演大成功！邀DARA作特别嘉宾 最多人追踪 Instagram 的韩国女艺人？BLACKPINK Lisa 坐拥 1300 万粉丝居冠 第一次参加偶像运动会的iKON不懂规则，疯狂为「同色系」女团加油XD 不只有「powerful 青春」 GFRIEND 歌词暗藏别具深意的坚持！ BTS防弹少年团V真的超爱照顾哥哥们！兄弟情都体现在细节中～ 祝EXO的「舞蹈直拍神」KAI生日快乐！

胜利在上周六的个人演出成功落幕，除了献唱多首个人作品，还把BIGBANG的经典歌曲重制成串烧歌，现场气氛超high，港迷们有赶上这一场吗～！？

【1月12日，香港活动全纪录】– 超人气天团BIGBANG成员胜利已於1月12 日(星期六) 成功於亚洲国际博览馆 Hall 10举行其个人演出「The Great Seungri Tour 2019 Live in Hong Kong ~THE SEUNGRI SHOW~」！胜利不单献唱多首深受粉丝欢迎的个人作品，更把一系列BIGBANG经典名作重新编制成串烧歌，炒热全场气氛。



为答谢香港粉丝的鼎力支持，胜利与主办单位特意安排了「彩排环节」、「1对1拍照环节」及「欢送环节」共三项粉丝福利，因此於演出前数小时，现场已经满布抽中「彩排环节」的幸运粉丝！

约晚上8时，所有粉丝引颈以待的「The Great Seungri Tour 2019 Live in Hong Kong ~THE SEUNGRI SHOW~」正式揭幕。胜利特意挑选了节奏强劲的《BANG BANG BANG》打头阵，熟悉的前奏甫响起，观众已立即大为兴奋！然后，胜利继续以快歌《Let’s Talk About Love》让现场气氛继续升温。这首作品收录於胜利的第二张个人迷你专辑之中，而且更邀请到队长G-Dragon及太阳参与填词和伴唱，绝对是胜利其中一首人气代表作。



之后，胜利正式向现场观众打招呼。他分别以流利广东话及英文由衷感谢粉丝们到场支持，希望大家享受是次精心准备的舞台，因而再次引起台下热烈的欢呼声！

问好过后，胜利带来专属香港场的《最长的电影》，纯正的发音加上富有感情的演绎，让观众纷纷赞叹胜利的语言及音乐才能；其后他继续演唱两首同是收录在《Let’s Talk About Love》专辑里的歌曲《GG BE》及《Gotta Talk To You》。《GG BE》旋律轻快，不单歌词生动有趣，副歌部份更是琅琅上口，让现场粉丝不禁伴随音乐同哼副歌。



接著，胜利以去年7月推出的回归专辑《The Great Seungri》中的《Alone》把气氛一转，连续深情献唱两首慢歌。《Alone》是该专辑中，由胜利亲自参与创作的8首作品之一，道出了心爱的人不在身边而不知如何独处的忧伤心情。而下一首作品《If You》亦同样有著淡淡哀愁的感觉，让全场观众顿时陷入他扣人心弦的歌声之中！



过场短片过后，胜利以《Where R U From》再次出场；这首同样收录在《The Great Seungri》专辑的作品节奏强烈，瞬间掀起另一高潮。乘著观众的热情，胜利再带来了同一专辑的快歌《Hotline》，延续火热气氛！



然后，特别嘉宾DARA便惊喜登场！已有一段时间没有在港演出的DARA，甫出场率先为观众带来2NE1的人气作品《Fire》，而紧接其后的《Do You Love Me》、《I Am The Best》及《Go Away》亦是首首经典，让全场乐迷兴奋不已。结束个人舞台后，胜利便到台上与DARA携手跟观众互动。



演出的下半部份，胜利为BIGBANG粉丝们准备了惊喜舞台，一口气献唱共7首BIGBANG的经典名作！胜利先是带著伴舞为观众载歌载舞的演唱《We Like 2 Party》，接著是同样轻快的《Heaven》、《Hands Up》及《Lies》，让欢乐的气氛蔓延至场馆的每一角落。之后，胜利亦分别翻唱了队长G-Dragon的《Crooked》以及G-Dragon与太阳的名作《Good Boy》，精彩演出让观众目不暇给！



在演唱完充满玩味的《BAE BAE》后，胜利再演唱了太阳的《Eyes, Nose, Lips》以及对BIGBANG粉丝们别具意义的《Flower Road》。虽然没有四位成员在旁，但胜利以他独有的魅力歌声把作品重新演绎，加上富有感染力的舞台，为观众带来视、听觉双重享受！

紧接其后的是很多粉丝期待已久的舞台 —《1, 2, 3!》。作为《The Great Seungri》专辑的主打歌，《1, 2, 3!》不单为胜利赢得音乐人及粉丝们的高度赞誉，亦同时横扫了多个韩国主要音源网站的排行榜。因此，香港乐迷都非常兴奋能亲眼欣赏到《1, 2, 3!》的现场舞台，整个会场都充满著观众们震耳欲聋的应援声！



而来到尾声部份，胜利为大家送上另一首代表作《Strong Baby》及BIGBANG人气经典《Fantastic Baby》。《Strong Baby》是胜利第一首个人单曲，在推出时已为他赢得一时无两的巨大人气，而直到现在仍然大受乐迷欢迎，两首节拍强劲的快歌让全场顿时陷入庆典气氛。



最后，胜利以《In My World》作为整晚演出的总结，为是次「The Great Seungri Tour 2019 Live in Hong Kong ~THE SEUNGRI SHOW~」划上完美句号！

演出过后，胜利先与100位抽中「1对1拍照环节」的幸运粉丝自拍，过程中胜利更大显绅士风度，主动拿著粉丝手机拍照。随后，他便在另外300位抽中「欢送环节」的粉丝欢送下离开会场。



对於此次演出，主办单位ELF ASIA表示：「我们深感荣幸能再次与胜利携手合作，为他举办入伍前最后一个海外巡演。胜利是个很努力的艺人，不论是回归专辑或是次巡演中，他都投放了很多心思去准备，因此我们衷心希望所有入场的粉丝们都有个尽兴难忘的晚上，再次感谢大家的支持！」。

*ELF ASIA为「The Great Seungri Tour 2019 Live in Hong Kong ~THE SEUNGRI SHOW~」的主办机构。

韩星网@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻