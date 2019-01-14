【多圖】BIGBANG勝利入伍前最後一個海外巡演大成功！邀DARA作特別嘉賓

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勝利在上週六的個人演出成功落幕，除了獻唱多首個人作品，還把BIGBANG的經典歌曲重製成串燒歌，現場氣氛超high，港迷們有趕上這一場嗎～！？

【1月12日，香港活動全紀錄】– 超人氣天團BIGBANG成員勝利已於1月12 日(星期六) 成功於亞洲國際博覽館 Hall 10舉行其個人演出「The Great Seungri Tour 2019 Live in Hong Kong ~THE SEUNGRI SHOW~」！勝利不單獻唱多首深受粉絲歡迎的個人作品，更把一系列BIGBANG經典名作重新編製成串燒歌，炒熱全場氣氛。



為答謝香港粉絲的鼎力支持，勝利與主辦單位特意安排了「綵排環節」、「1對1拍照環節」及「歡送環節」共三項粉絲福利，因此於演出前數小時，現場已經滿佈抽中「綵排環節」的幸運粉絲！

約晚上8時，所有粉絲引頸以待的「The Great Seungri Tour 2019 Live in Hong Kong ~THE SEUNGRI SHOW~」正式揭幕。勝利特意挑選了節奏強勁的《BANG BANG BANG》打頭陣，熟悉的前奏甫響起，觀眾已立即大為興奮！然後，勝利繼續以快歌《Let’s Talk About Love》讓現場氣氛繼續升溫。這首作品收錄於勝利的第二張個人迷你專輯之中，而且更邀請到隊長G-Dragon及太陽參與填詞和伴唱，絕對是勝利其中一首人氣代表作。



之後，勝利正式向現場觀眾打招呼。他分別以流利廣東話及英文由衷感謝粉絲們到場支持，希望大家享受是次精心準備的舞台，因而再次引起台下熱烈的歡呼聲！

問好過後，勝利帶來專屬香港場的《最長的電影》，純正的發音加上富有感情的演繹，讓觀眾紛紛讚嘆勝利的語言及音樂才能；其後他繼續演唱兩首同是收錄在《Let’s Talk About Love》專輯裡的歌曲《GG BE》及《Gotta Talk To You》。《GG BE》旋律輕快，不單歌詞生動有趣，副歌部份更是琅琅上口，讓現場粉絲不禁伴隨音樂同哼副歌。



接著，勝利以去年7月推出的回歸專輯《The Great Seungri》中的《Alone》把氣氛一轉，連續深情獻唱兩首慢歌。《Alone》是該專輯中，由勝利親自參與創作的8首作品之一，道出了心愛的人不在身邊而不知如何獨處的憂傷心情。而下一首作品《If You》亦同樣有著淡淡哀愁的感覺，讓全場觀眾頓時陷入他扣人心弦的歌聲之中！



過場短片過後，勝利以《Where R U From》再次出場；這首同樣收錄在《The Great Seungri》專輯的作品節奏強烈，瞬間掀起另一高潮。乘著觀眾的熱情，勝利再帶來了同一專輯的快歌《Hotline》，延續火熱氣氛！



然後，特別嘉賓DARA便驚喜登場！已有一段時間沒有在港演出的DARA，甫出場率先為觀眾帶來2NE1的人氣作品《Fire》，而緊接其後的《Do You Love Me》、《I Am The Best》及《Go Away》亦是首首經典，讓全場樂迷興奮不已。結束個人舞台後，勝利便到台上與DARA攜手跟觀眾互動。



演出的下半部份，勝利為BIGBANG粉絲們準備了驚喜舞台，一口氣獻唱共7首BIGBANG的經典名作！勝利先是帶著伴舞為觀眾載歌載舞的演唱《We Like 2 Party》，接著是同樣輕快的《Heaven》、《Hands Up》及《Lies》，讓歡樂的氣氛蔓延至場館的每一角落。之後，勝利亦分別翻唱了隊長G-Dragon的《Crooked》以及G-Dragon與太陽的名作《Good Boy》，精彩演出讓觀眾目不暇給！



在演唱完充滿玩味的《BAE BAE》後，勝利再演唱了太陽的《Eyes, Nose, Lips》以及對BIGBANG粉絲們別具意義的《Flower Road》。雖然沒有四位成員在旁，但勝利以他獨有的魅力歌聲把作品重新演繹，加上富有感染力的舞台，為觀眾帶來視、聽覺雙重享受！

緊接其後的是很多粉絲期待已久的舞台 —《1, 2, 3!》。作為《The Great Seungri》專輯的主打歌，《1, 2, 3!》不單為勝利贏得音樂人及粉絲們的高度讚譽，亦同時橫掃了多個韓國主要音源網站的排行榜。因此，香港樂迷都非常興奮能親眼欣賞到《1, 2, 3!》的現場舞台，整個會場都充滿著觀眾們震耳欲聾的應援聲！



而來到尾聲部份，勝利為大家送上另一首代表作《Strong Baby》及BIGBANG人氣經典《Fantastic Baby》。《Strong Baby》是勝利第一首個人單曲，在推出時已為他贏得一時無兩的巨大人氣，而直到現在仍然大受樂迷歡迎，兩首節拍強勁的快歌讓全場頓時陷入慶典氣氛。



最後，勝利以《In My World》作為整晚演出的總結，為是次「The Great Seungri Tour 2019 Live in Hong Kong ~THE SEUNGRI SHOW~」劃上完美句號！

演出過後，勝利先與100位抽中「1對1拍照環節」的幸運粉絲自拍，過程中勝利更大顯紳士風度，主動拿著粉絲手機拍照。隨後，他便在另外300位抽中「歡送環節」的粉絲歡送下離開會場。



對於此次演出，主辦單位ELF ASIA表示：「我們深感榮幸能再次與勝利攜手合作，為他舉辦入伍前最後一個海外巡演。勝利是個很努力的藝人，不論是回歸專輯或是次巡演中，他都投放了很多心思去準備，因此我們衷心希望所有入場的粉絲們都有個盡興難忘的晚上，再次感謝大家的支持！」。

*ELF ASIA為「The Great Seungri Tour 2019 Live in Hong Kong ~THE SEUNGRI SHOW~」的主辦機構。

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