TWICE定延被抓包密会VARO娱乐！亲姊孔升妍助攻抢当「演技豆」，和边佑锡当同门就差一步

TWICE成员定延传出即将跨界当演员，而且她相中的不是别家，正是亲姊姊孔升妍所属的经纪公司「VARO娱乐」！据韩媒《OSEN》独家爆料，定延近期已和VARO方面私下碰面，针对未来的演员路做了深度讨论，消息一出立刻引发粉丝热议。

对此，VARO娱乐相关人员向《OSEN》低调回应：「确实有和定延见面，但目前关於专属合约还没有任何确定的事情。」话没说死，留下无限想像空间。

其实定延的演员出道作早就敲定了！她确定出演电影《新兵：The Movie》，这也是她2015年以TWICE出道以来，时隔10年首度登上大银幕。 该片改编自先前在ENA电视台播出、口碑相当不错的《新兵》系列，定延将在片中饰演护理军官，正式跨足戏剧圈。



会找上VARO娱乐其实一点也不意外——她的亲姊姊孔升妍正是该公司旗下演员，前不久刚凭《21世纪大君夫人》中的「大妃娘娘」给观众们留下深刻的印象。《背著善宰跑》、《21世纪大君夫人》的男主角边佑锡也同属一家。 定延选择从姊姊的公司起步，外界普遍解读为「家人带路」，既安心又合理。



随著定延对演戏展现积极态度，外界也开始关注她和TWICE的续约状况。 对此，JYP娱乐仅简短回应：「和定延的续约讨论还在进行中，持续在沟通。」没有多做说明。

继成员多贤先前也宣布将同时发展演员事业后，定延成为队内第二位「歌手+演员」并行路线的成员。 接下来她会如何兼顾团体活动与个人演艺路，粉丝们可是既期待又好奇啊！

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