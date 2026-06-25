i-dle薇娟确定出演《清潭国际高等学校》全新篇章！卷入「新任女王」权力之争

人气女团 i-dle 成员 薇娟 确定出演《清潭国际高等学校：皇家营》全新一季，引发热烈关注。

凭藉校园题材成功建立品牌知名度的 OTT 作品《清潭国际高等学校》，确定将以新一季回归。韩媒《韩国经济》引述电视圈消息报导，即将以新一季回归的《清潭国际高等学校：皇家营》备受期待。

《清潭国际高等学校》以人人向往的贵族名校清潭国际高中为背景，描绘学生们的欲望与冲突。自2023年5月推出第一季后，接连制作至第二季，并透过 Wavve 与 Netflix 上线，在全球受到观众喜爱。



据悉，该作品将延续原有世界观，同时展开全新故事。剧情以准备转学进入清潭国际高中的准高二学生训练营为背景，聚焦太阳集团会长的私生子女与学校「新任女王」之间的冲突与对立。

主角「世美」一角已确定由女团 i-dle 成员薇娟饰演。世美是太阳集团的独生女，在强大家族势力的支持下如同公主般长大，是一个从周遭人对自己的敬畏与不自在中获得安全感的人物，同时也是清潭国际高中的核心人物之一。薇娟将透过世美一角展现充满魅力与气场的全新形象。





《清潭国际高等学校》自2023年推出第一季后，接连制作至第二季，在韩国及海外皆获得高人气。此次新作也将进一步扩展作品世界观，令人相当期待。

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