Yuri要去澳门举办首次个人粉丝见面会！将跟SONE渡过愉快的农历初五啊～

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少女时代成员 Yuri (俞利 )，去年正式个人出道，今年即将到访澳门，在2月9日於澳门百老汇 -百老汇舞台举行由万星国际娱乐文化主辨的《 YURI 1st Fanmeeting Tour “INTO YURI” in MACAU》。

Yuri以女团少女时代出道，凭借《再次重逢的世界》、《GEE》说出你的愿望《I GOT A BOY》等歌曲，发布即占领各大榜单首位，获得了全世界粉丝的喜爱。



Yuri除了展现在舞蹈，演唱等多方面的才能外，也一直作为演员进行活动。不仅通过《邻家英雄》、《评价女王》、《被告人》获得了演技的好评，在NETFLIX《心灵的声音:REBOOT》一、二季，《大长今在看著》中均担任女主角，演技深受观众欢迎。



2018年， Yuri更推出首张个人专辑《The First Scene》，主打歌《Into You》在歌唱及舞蹈方面也获得一致好评。2019年少女时代Yuri将首次在港澳地区举办个人粉丝见面会，希望届时可以同SONE们开心见面共度甜蜜时光！门票於1月14日起於 AEG PROMOTION优先发售。



YURI 1st Fanmeeting Tour “INTO YURI” in MACAU

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演出名称 : YURI 1st Fanmeeting Tour “INTO YURI” in MACAU

演出日期 : 2019年 2月 9日

演出时间 : 晚上 8时正

演出地点 : 澳门百老汇 -百老汇舞台

票价 : HKD VIP $1380/ $580

优先订票日期 : 2019年1月14日至1月16日

优先订票网址 : http://www.aegpromotion.com/Yuri2019GB（1月14日早上9时至1月16日晚上11时59分）

*** 凡通过优先订票购买 VIP $1380门票可参加演出后与 Yuri团体合照

公开售票时间： 2019年1月17日早上10时

售票网站（澳门百老汇）： https://www.broadwaymacau.com.mo

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