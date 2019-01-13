Yuri要去澳門舉辦首次個人粉絲見面會！將跟SONE渡過愉快的農曆初五啊～

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少女時代成員 Yuri (俞利 )，去年正式個人出道，今年即將到訪澳門，在2月9日於澳門百老匯 -百老匯舞台舉行由萬星國際娛樂文化主辨的《 YURI 1st Fanmeeting Tour “INTO YURI” in MACAU》。

Yuri以女團少女時代出道，憑借《再次重逢的世界》、《GEE》說出你的願望《I GOT A BOY》等歌曲，發佈即佔領各大榜單首位，獲得了全世界粉絲的喜愛。



Yuri除了展現在舞蹈，演唱等多方面的才能外，也一直作為演員進行活動。不僅通過《鄰家英雄》、《評價女王》、《被告人》獲得了演技的好評，在NETFLIX《心靈的聲音:REBOOT》一、二季，《大長今在看著》中均擔任女主角，演技深受觀眾歡迎。



2018年， Yuri更推出首張個人專輯《The First Scene》，主打歌《Into You》在歌唱及舞蹈方面也獲得一致好評。2019年少女時代Yuri將首次在港澳地區舉辦個人粉絲見面會，希望屆時可以同SONE們開心見面共度甜蜜時光！門票於1月14日起於 AEG PROMOTION優先發售。



YURI 1st Fanmeeting Tour “INTO YURI” in MACAU

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演出名稱 : YURI 1st Fanmeeting Tour “INTO YURI” in MACAU

演出日期 : 2019年 2月 9日

演出時間 : 晚上 8時正

演出地點 : 澳門百老匯 -百老匯舞台

票價 : HKD VIP $1380/ $580

優先訂票日期 : 2019年1月14日至1月16日

優先訂票網址 : http://www.aegpromotion.com/Yuri2019GB（1月14日早上9時至1月16日晚上11時59分）

*** 凡通過優先訂票購買 VIP $1380門票可參加演出後與 Yuri團體合照

公開售票時間： 2019年1月17日早上10時

售票網站（澳門百老匯）： https://www.broadwaymacau.com.mo

詳情請留意主辦單位萬星娛樂公告

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