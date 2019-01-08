张基龙、NANA确定合作OCN新周末剧《Blue Eyes》！上演「顶尖杀手」与「美貌刑警」的追击爱情剧
韩剧 2019年1月8日 星期二13:58 JiaJia
剧中的人物设定好适合两位演员！期待他们之间的火花～
预计於今年（2019年）上半年首播的OCN新周末剧《Blue Eyes》，确定由张基龙、NANA分别担任男、女主角。该部作品由《百日的郎君》南成宇导演执导，孙贤秀、崔明镇编剧联合执笔，描述需要互相较劲的两位男女，在不得不向对方开枪的命运中，所上演的追击爱情剧。
张基龙饰演业界最顶尖的杀手「金洙贤」。他对武器的使用操作自如，能将身上的任何东西变成杀伤性武器。不仅处事果断，还有著极强的应变能力，可以通过完美的设计将目标消灭，随后自己消失无踪。人们不晓得他的身份，各国黑帮或组织若是想要假借他人之手、除掉政敌，便会雇用他。虽然不关心人事、不善於表达，但在内心深处是一个渴望爱的男人。
NANA则饰演以警察大学第一名毕业的广域搜查大队最优秀的刑警「都贤真」。美貌与实力兼备，虽然无法容忍不正之事，却也有接受善意谎言的雅量。直觉相当出色，相信自己的感觉，同时也认为科学判断非常必要。外表看似冷漠，却懂得关注他人痛苦。
（图片来源：KSD、TVDaily）
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