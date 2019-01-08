張基龍、NANA確定合作OCN新週末劇《Blue Eyes》！上演「頂尖殺手」與「美貌刑警」的追擊愛情劇
韓劇 2019年1月8日 星期二13:58 JiaJia
劇中的人物設定好適合兩位演員！期待他們之間的火花～
預計於今年（2019年）上半年首播的OCN新週末劇《Blue Eyes》，確定由張基龍、NANA分別擔任男、女主角。該部作品由《百日的郎君》南成宇導演執導，孫賢秀、崔明鎮編劇聯合執筆，描述需要互相較勁的兩位男女，在不得不向對方開槍的命運中，所上演的追擊愛情劇。
張基龍飾演業界最頂尖的殺手「金洙賢」。他對武器的使用操作自如，能將身上的任何東西變成殺傷性武器。不僅處事果斷，還有著極強的應變能力，可以通過完美的設計將目標消滅，隨後自己消失無蹤。人們不曉得他的身份，各國黑幫或組織若是想要假借他人之手、除掉政敵，便會僱用他。雖然不關心人事、不善於表達，但在內心深處是一個渴望愛的男人。
NANA則飾演以警察大學第一名畢業的廣域搜查大隊最優秀的刑警「都賢真」。美貌與實力兼備，雖然無法容忍不正之事，卻也有接受善意謊言的雅量。直覺相當出色，相信自己的感覺，同時也認為科學判斷非常必要。外表看似冷漠，卻懂得關注他人痛苦。
（圖片來源：KSD、TVDaily）
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