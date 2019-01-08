太有心！Wanna One李大辉在舞台上系的蝴蝶结：来自粉丝送的便当包装♥

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李大辉的时尚天赋真的令人敬佩！

近日Wanna One在官方FB上公开了《OK Wanna One》ep.38的短片，是大家最后一次打歌舞台的幕后片段，嘤~有种时空倒流的感觉~在黄旼炫cam中李大辉也有出镜， 说到彩排时看到后方大萤幕上从出道到现在的历代专辑照片，忍不住哽咽了起来。



随后说到今天要在舞台上用的小道具——丝带！ 李大辉拉起颈间的酒红色丝带，说：「这是粉丝送来的便当上的，想用在舞台服装上所以带过来了。 」黄旼炫相当惊讶：「真的吗？ 大辉是天才啊，我都没想到。 」李大辉谦虚地说：「因为哥都忙著整理收拾呀。 」



一个是时尚男生、一个是贴心暖男，两人的个性真是很明确XDD



所以12月9日那一天Wanna One在《人气歌谣》表演《春风》这首歌时，李大辉颈上戴的丝带蝴蝶结原来是这样来的啊！



李大辉上次走在日本街头还曾被时尚杂志的人递名片，看来他不仅有模特气质还有足够的时尚敏感度，好期待他代言服装呀！



（图源：《OK Wanna One》、《人气歌谣》截图）

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