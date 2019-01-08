太有心！Wanna One李大輝在舞台上系的蝴蝶結：來自粉絲送的便當包裝♥
明星 2019年1月8日 星期二08:00 Sani
李大輝的時尚天賦真的令人敬佩！
近日Wanna One在官方FB上公開了《OK Wanna One》ep.38的短片，是大家最後一次打歌舞台的幕後片段，嚶~有種時空倒流的感覺~在黃旼炫cam中李大輝也有出鏡， 說到彩排時看到後方大螢幕上從出道到現在的歷代專輯照片，忍不住哽咽了起來。
隨後說到今天要在舞台上用的小道具——絲帶！ 李大輝拉起頸間的酒紅色絲帶，說：「這是粉絲送來的便當上的，想用在舞台服裝上所以帶過來了。 」黃旼炫相當驚訝：「真的嗎？ 大輝是天才啊，我都沒想到。 」李大輝謙虛地說：「因為哥都忙著整理收拾呀。 」
一個是時尚男生、一個是貼心暖男，兩人的個性真是很明確XDD
所以12月9日那一天Wanna One在《人氣歌謠》表演《春風》這首歌時，李大輝頸上戴的絲帶蝴蝶結原來是這樣來的啊！
李大輝上次走在日本街頭還曾被時尚雜誌的人遞名片，看來他不僅有模特氣質還有足夠的時尚敏感度，好期待他代言服裝呀！
（圖源：《OK Wanna One》、《人氣歌謠》截圖）
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