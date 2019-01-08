孔曉振又接拍電影了！與金來沅合作《最普通的戀愛》 預計今年（2019年）上映 WINNER遭遇「強制LIVE」！ 電台節目錯放伴奏音樂，險生放送事故 終於撕掉「高中生」標籤！金香起曬畢業照，一看到就情不自禁露出姨母笑 賴冠霖開通IG用三國語言賀新年，但兩件事情仍引起網友爭議！ 黃旼炫時隔19月重啟IG！ 與姜丹尼爾、尹智聖PO出同款海邊照片 《成為王的男人》首播 呂珍九一人分飾賤民VS暴君表現搶眼 【有片】BTS防彈少年團JIN&V台下開啟「觀眾模式」玩嗨，說好的偶像包袱呢？ 《鎖命危機》爽朗直白孔曉振 自爆怕鬼不怕人 BTS防彈少年團V又來製造美談了～看到NU'EST W少椅子立刻送上，JIMIN豎大拇指！ 坐等《天空之城》的他們公開戀情？韓網民：如柳俊烈&惠利同款撇關係方法XD BTOB 旼赫公開首張個專曲目表 陸星材、(G)I-DLE 小娟跨刀獻聲！ 香港開騷前先來跟大家見個面！勝利1/12中午將到商場先跟大家拜個早年啊～ 太有心！Wanna One李大輝在舞台上系的蝴蝶結：來自粉絲送的便當包裝♥

李大輝的時尚天賦真的令人敬佩！

近日Wanna One在官方FB上公開了《OK Wanna One》ep.38的短片，是大家最後一次打歌舞台的幕後片段，嚶~有種時空倒流的感覺~在黃旼炫cam中李大輝也有出鏡， 說到彩排時看到後方大螢幕上從出道到現在的歷代專輯照片，忍不住哽咽了起來。



隨後說到今天要在舞台上用的小道具——絲帶！ 李大輝拉起頸間的酒紅色絲帶，說：「這是粉絲送來的便當上的，想用在舞台服裝上所以帶過來了。 」黃旼炫相當驚訝：「真的嗎？ 大輝是天才啊，我都沒想到。 」李大輝謙虛地說：「因為哥都忙著整理收拾呀。 」



一個是時尚男生、一個是貼心暖男，兩人的個性真是很明確XDD



所以12月9日那一天Wanna One在《人氣歌謠》表演《春風》這首歌時，李大輝頸上戴的絲帶蝴蝶結原來是這樣來的啊！



李大輝上次走在日本街頭還曾被時尚雜誌的人遞名片，看來他不僅有模特氣質還有足夠的時尚敏感度，好期待他代言服裝呀！



（圖源：《OK Wanna One》、《人氣歌謠》截圖）

Sani@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞