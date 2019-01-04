曾是小仙女的Sulli失恋后频晒「出格照」博眼球！这次玩孕妇COSPLAY+抬大腿再被骂
明星 2019年1月4日 星期五09:30 Rui
f(x)前成员Sulli又一次放飞自我，晒出多张跨年派对照片。
童星出身，作为f(x)女一员出道时的Sulli凭藉清纯、甜美的外表成为广大粉丝心中的小仙女。 然而，自从她和崔子谈恋爱、又分手之后，她就在释放自我的道路上越走越远了。 作品是越来越少，反倒经常在SNS上放些激凸真空照等尺度较大的照片吸引目光，各种「出格」的行为受到不少网民的批评。
Sulli似乎并不在意他人的眼光，依旧我行我素，活更加自由。 日前，她公开了一组与朋友开派对迎新年的照片，一发布又引起了网民的争议。照片中的她完全没有了偶像包袱，模仿孕妇让友人贴肚子、晒腋毛、和女友人比抬大腿、让友人睡在她胸口，POSE之诡异让网民完全看不懂。 不知道Sulli是不是故意扮丑，头上戴了多个五颜六色的发夹，和以往的仙女形象相去甚远。 不过也能看出Sulli和友人玩得十分开心~
这组照片公开后，果不其然的又引发了网民的吐槽，被众人吐槽「得了精神病」，但也有网民力挺，称「又没偷税又没犯法，你管得著吗~」。
「图：Sulli IG」
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