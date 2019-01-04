曾是小仙女的Sulli失戀後頻曬「出格照」博眼球！這次玩孕婦COSPLAY+抬大腿再被罵
明星 2019年1月4日 星期五09:30 Rui
f(x)前成員Sulli又一次放飛自我，曬出多張跨年派對照片。
童星出身，作為f(x)女一員出道時的Sulli憑藉清純、甜美的外表成為廣大粉絲心中的小仙女。 然而，自從她和崔子談戀愛、又分手之後，她就在釋放自我的道路上越走越遠了。 作品是越來越少，反倒經常在SNS上放些激凸真空照等尺度較大的照片吸引目光，各種「出格」的行為受到不少網民的批評。
Sulli似乎並不在意他人的眼光，依舊我行我素，活更加自由。 日前，她公開了一組與朋友開派對迎新年的照片，一發布又引起了網民的爭議。照片中的她完全沒有了偶像包袱，模仿孕婦讓友人貼肚子、曬腋毛、和女友人比抬大腿、讓友人睡在她胸口，POSE之詭異讓網民完全看不懂。 不知道Sulli是不是故意扮醜，頭上戴了多個五顏六色的髮夾，和以往的仙女形象相去甚遠。 不過也能看出Sulli和友人玩得十分開心~
這組照片公開後，果不其然的又引發了網民的吐槽，被眾人吐槽「得了精神病」，但也有網民力挺，稱「又沒偷稅又沒犯法，你管得著嗎~」。
「圖：Sulli IG」
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