Sulli雪莉哥哥爆料Sulli曾和P.O交往一年：还来家中喝过酒！分手后才和崔子在一起

已故女歌手兼女演员Sulli（雪莉）的亲哥哥在紧急直播中首次公开Sulli曾与Block B P.O交往的事实。

3月31日，已故Sulli的亲哥哥在金秀贤记者会后进行了紧急直播，首次提及了Sulli的过往恋情。他爆料：「Sulli曾和Block B的P.O交往大约一年。」这是Sulli哥哥首次公开她与P.O的恋爱事实。



他在直播中还说道：「P.O当时也来过我们家，和我们一起喝红酒。 那时候正是他们交往的时候。」随后他进一步说明妹妹的情史顺序：「她先和P.O在一起，之后才和崔子交往，P.O人很好。」



Sulli哥哥的发言即刻引爆热议。早前公众只知道Sulli曾与崔子公开恋爱，而她与P.O的恋情直到此次直播才被曝光。Sulli与崔子自2014年起公开恋情，备受大众关注。



此消息曝光后，粉丝们对此感到震惊，直播内容目前正在各大社区迅速传播，韩网上大部份网友对此持负面态度，指责「人都死了，为什么还要折磨她」、「所以呢，交往过又怎样」、「就不能让她安心地离开吗」、「疯了吧，没人想要知道亡者的过往」，指责Sulli哥哥口无遮拦。

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