《新西游记》制作组太有爱啦！为在拍摄《男朋友》的P.O送上咖啡车，连文字都超有梗！

《新西游记》制作组真的超暖，只要成员们有活动，或是举行见面会演唱会，一定都会送上应援！
近日制作组就为在拍摄《男朋友》的P.O送上应援咖啡车，并在脸书发文写下：「《新西游记》粉丝行为持续中，切！切！切！新年快乐。」咖啡车横幅上面配著P.O的经典表情，写著：「咖啡、Waffle、Cookie。」易拉宝则写著：「职业是《新西游记》、特长是追星。」妙汉的对话框则是：「P.O你也像颗青葡萄（来自《男朋友》的梗）。」
P.O在咖啡车前拍下了认证照，并在IG发文：「职业是《新西游记》、特长是寂静中的呐喊。收到《新西游记》制作组超多爱的P.O呀！从新年开始就期待《姜食堂》了呢～新年快乐啊❤」
（延伸阅读：因为不懂怎么使用SNS，公司看不下去而帮忙开通？P.O的IG头像和自介引发关注 XD）
而P.O在《男朋友》中，饰演朴宝剑的弟弟「金振明」，从一登场就让人印象深刻，还有跟哥哥撒娇的可爱模样，受到了不少观众的喜爱。在2018年P.O出演了综艺节目《大逃出》和《新西游记》，还拍摄了《心动警报》和《男朋友》等剧。此外也确定会出演《姜食堂2》，新的一年期待他展现更多样貌啦！
（图：tvN 신서유기、IG@pyojihoon_official、tvN）
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