KAI&JIMIN&河成云即使「撇下」队友也要站在一起！舞台上「咬耳朵」脸贴超近 这是什么神仙CP啊？GOT7朴珍荣和Wanna One邕圣佑两个高颜值爱豆变亲近了！ KAI&JENNIE恋情早就现端倪？明明站很远JENNIE也要努力移动到男友身边～ 万万没想到入伍的GD也成了女团狂热者！ 拜托郑亨敦要她们的签名XD 用咖啡、贝果拉近人与人之间的距离：FOURB 《新西游记》制作组太有爱啦！为在拍摄《男朋友》的P.O送上咖啡车，连文字都超有梗！ 【不定时更新！】１月份有谁会来香港跟大家见面呢？ 交往第4年啦！金宇彬♥申慜娥澳洲约会：甜蜜挽胳膊同行～ Wanna One成员新年动向：河成云、尹智圣solo出道，赖冠霖唱歌演戏兼顾

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