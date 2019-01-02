《新西遊記》製作組太有愛啦！為在拍攝《男朋友》的P.O送上咖啡車，連文字都超有梗！

《新西遊記》製作組太有愛啦！為在拍攝《男朋友》的P.O送上咖啡車，連文字都超有梗！

韓劇   2019年1月2日   星期三08:45   Yuan   4

《新西遊記》製作組真的超暖，只要成員們有活動，或是舉行見面會演唱會，一定都會送上應援！

近日製作組就為在拍攝《男朋友》的P.O送上應援咖啡車，並在臉書發文寫下：「《新西遊記》粉絲行為持續中，切！切！切！新年快樂。」咖啡車橫幅上面配著P.O的經典表情，寫著：「咖啡、Waffle、Cookie。」易拉寶則寫著：「職業是《新西遊記》、特長是追星。」妙漢的對話框則是：「P.O你也像顆青葡萄（來自《男朋友》的梗）。」

P.O在咖啡車前拍下了認證照，並在IG發文：「職業是《新西遊記》、特長是寂静中的呐喊。收到《新西遊記》製作組超多愛的P.O呀！從新年開始就期待《姜食堂》了呢～新年快樂啊❤」

（延伸閱讀：因為不懂怎麼使用SNS，公司看不下去而幫忙開通？P.O的IG頭像和自介引發關注 XD

而P.O在《男朋友》中，飾演朴寶劍的弟弟「金振明」，從一登場就讓人印象深刻，還有跟哥哥撒嬌的可愛模樣，受到了不少觀眾的喜愛。在2018年P.O出演了綜藝節目《大逃出》和《新西遊記》，還拍攝了《心動警報》和《男朋友》等劇。此外也確定會出演《姜食堂2》，新的一年期待他展現更多樣貌啦！


（圖：tvN 신서유기、IG@pyojihoon_official、tvN）

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