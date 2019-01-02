KAI&JIMIN&河成雲即使「撇下」隊友也要站在一起！舞台上「咬耳朵」臉貼超近 這是什麼神仙CP啊？GOT7朴珍榮和Wanna One邕聖祐兩個高顏值愛豆變親近了！ KAI&JENNIE戀情早就現端倪？明明站很遠JENNIE也要努力移動到男友身邊～ 萬萬沒想到入伍的GD也成了女團狂熱者！ 拜託鄭亨敦要她們的簽名XD 用咖啡、貝果拉近人與人之間的距離：FOURB 《新西遊記》製作組太有愛啦！為在拍攝《男朋友》的P.O送上咖啡車，連文字都超有梗！ 【不定時更新！】１月份有誰會來香港跟大家見面呢？ 交往第4年啦！金宇彬♥申慜娥澳洲約會：甜蜜挽胳膊同行～ Wanna One成員新年動向：河成雲、尹智聖solo出道，賴冠霖唱歌演戲兼顧

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