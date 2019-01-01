[有片] 2018 SBS演技大赏 《皇后的品格》崔振赫、申成禄难分轩轾

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2018 SBS演技大赏中以《皇后的品格》双双入围的崔振赫与申成禄，在最优秀男演员奖项中并列受奖，两人在剧中的表现可说是发挥各自的魅力，都相当出色。

2018 SBS演技大赏在12月31日晚间举行颁奖典礼，期间引人注目的就是热播中的电视剧《皇后的品格》，剧中两位男演员崔振赫与申成禄，由於表现都相当出色，所以出现了最优秀男演员奖项让两位并列，共同上台领奖。其中崔振赫更是激动到哽咽含泪，刚站在麦克风前他显得有点紧张，望向其他地方，多次清理喉咙才稳住了自己的激动情绪。





他说：“其实我也不知道该说些什么，非常荣幸以《皇后的品格》这部作品得奖，拍摄中有些小意外发生时，让许多人受苦了，想向他们致上感谢。”崔振赫也一一对身边工作伙伴们说出了许多感谢。“刚刚在颁发其他奖项时，我还曾想过如果我也有机会上台，我该说些什么，不过现在真的站在这里，我却脑子一片空白。在现场所有辛苦的前辈后辈演员们，以及制作团队，非常感谢大家。其他人员我也将亲自登门拜访致谢。”影片如下：



申成禄则忍住眼泪说：“谢谢，最近心情很好，电视剧也受到大家的喜爱，能够拥有打破偏见的想像力，和这些懂得分享的人一起演出，对演员来说真的非常幸福。也很感谢导演打破固有的方式，以崭新手法制作出这部电视剧。”他更激动地感谢作家给他这次演出的机会，崔振赫见申成禄哽咽还特地从后方出来拍了拍他的肩膀。





《皇后的品格》自开拍后的确接连发生一些小事件，先是崔振赫脸上挂彩缝了几十针，后又有申成禄脚趾骨折等状况，两位都相当敬业也为戏受伤，希望进入2019年，两位能够终结坏运气，就此顺顺利利平平安安。崔振赫将於2月28日来台举办见面会，看起来伤势并未影响他的帅气，崔太太们别忘了一起来唷！



照片：2018 SBS演技大赏截图、执行力整合行销、《皇后的品格》官方剧照

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