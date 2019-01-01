[有片] 2018 SBS演技大賞 《皇后的品格》崔振赫、申成祿難分軒輊

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2018 SBS演技大賞中以《皇后的品格》雙雙入圍的崔振赫與申成祿，在最優秀男演員獎項中並列受獎，兩人在劇中的表現可說是發揮各自的魅力，都相當出色。

2018 SBS演技大賞在12月31日晚間舉行頒獎典禮，期間引人注目的就是熱播中的電視劇《皇后的品格》，劇中兩位男演員崔振赫與申成祿，由於表現都相當出色，所以出現了最優秀男演員獎項讓兩位並列，共同上台領獎。其中崔振赫更是激動到哽咽含淚，剛站在麥克風前他顯得有點緊張，望向其他地方，多次清理喉嚨才穩住了自己的激動情緒。





他說：“其實我也不知道該說些什麼，非常榮幸以《皇后的品格》這部作品得獎，拍攝中有些小意外發生時，讓許多人受苦了，想向他們致上感謝。”崔振赫也一一對身邊工作伙伴們說出了許多感謝。“剛剛在頒發其他獎項時，我還曾想過如果我也有機會上台，我該說些什麼，不過現在真的站在這裡，我卻腦子一片空白。在現場所有辛苦的前輩後輩演員們，以及製作團隊，非常感謝大家。其他人員我也將親自登門拜訪致謝。”影片如下：



申成祿則忍住眼淚說：“謝謝，最近心情很好，電視劇也受到大家的喜愛，能夠擁有打破偏見的想像力，和這些懂得分享的人一起演出，對演員來說真的非常幸福。也很感謝導演打破固有的方式，以嶄新手法製作出這部電視劇。”他更激動地感謝作家給他這次演出的機會，崔振赫見申成祿哽咽還特地從後方出來拍了拍他的肩膀。





《皇后的品格》自開拍後的確接連發生一些小事件，先是崔振赫臉上掛彩縫了幾十針，後又有申成祿腳趾骨折等狀況，兩位都相當敬業也為戲受傷，希望進入2019年，兩位能夠終結壞運氣，就此順順利利平平安安。崔振赫將於2月28日來台舉辦見面會，看起來傷勢並未影響他的帥氣，崔太太們別忘了一起來唷！



照片：2018 SBS演技大賞截圖、執行力整合行銷、《皇后的品格》官方劇照

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