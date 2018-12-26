永远是少女时代！秀英聊新歌三句不离成员
KPOP 2018年12月26日 星期三15:02 施乃琪
感觉少女时代的团魂在各自活动后反而更鲜明，总是能在成员的言谈间感受到她们对彼此的关心和爱！
今天（26 日）下午秀英登上 SBS Power FM 广播节目《崔化精的 Power Time》分享近况，被问起「时尚明星」这个绰号时，秀英透露：「我最近开始不觉得买衣服有趣了，可能是年纪到了变成熟了吧。以前总是会一直问朋友『我这样搭好不好看』，但最近也不会了。」透露自已现在也不爱亮晶晶饰品，只想追求自在舒服也的心境。
这样的转变也在能从秀英日前发表的自创曲「冬季呼吸」里听出来，轻柔旋律与画面也许和她过去的形象很不同，却是如今最真实的模样。对於这首亲自作词、作曲的歌曲，秀英透露：「身边的人当中，我最晚才给少女时代成员们听。因为我重录了非常多次，在真正完成之前没有信心给她们听。」
不过其中有个例外：「唯一有提前听到这首歌的就是 Tiffany，」秀英说：「Tiffany 自己也有在作曲，她能像歌唱老师一样抓到歌曲里的重点，也一直为我带来帮助。」
在天气渐凉的日子里再听一次秀英的新歌，彷佛也能感受到她经历多年少女时代活动后到如今的成长～
（照片与影片来源：Echo Global Group、Genie Music、@sooyoungchoi）
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