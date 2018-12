GOT7 全新日語專輯〈I Won't Let You Go〉尚未發行 就先拿下當地排行榜冠軍! 《2018 SBS歌謠大戰》EXO世勳「獨寵」Wanna One賴冠霖,只對他牽手+擁抱❤ 終於公開! 蘇志燮亞洲巡迴台北2月10日起跑 BTS防彈少年團專屬綜藝節目《Run BTS!》要回來啦!今日公開預告,將在明年1月1日播出! 《2018 SBS歌謠大戰》BTS防彈熱唱六首熱門曲氣氛超high,最後還在舞台上謙虛行大禮 又在舞台上走失!去年姜昇潤誤混入Wanna One中,今年換宋旻浩找不到WINNER其他成員! 永遠是少女時代!秀英聊新歌三句不離成員 《阿爾罕布拉宮的回憶》玄彬戲外「撩」朴信惠的高招!網友直呼被迷到瘋了~ 《機智的監獄生活》朴海秀與未婚妻的婚紗照浪漫公開~! 這是一棵叫「BTOB李昌燮」的聖誕樹...! 寫聖誕祝福語給圍觀粉絲看,寵粉愛豆+1 《急速醜聞》王錫玄竟遭遇「槍殺威脅」! 警為其發放呼救腕錶 《衛報》樂評票選年度最佳作品 BTS防彈少年團全員、個人作品都上榜! 【有片】EXO KAI咬花獨舞帥出新天際!三角「胸」衣比不穿還要性感呀 N.Flying權光珍承認與粉絲交往,但否認性騷擾粉絲!FNC發表聲明:「最終決定令權光珍退出組合」 Melody Day 出道四年長期空白 今日宣告解散消息! 《SBS歌謠大戰》謝幕時,BLACKPINK Jisoo看到宣美一個人,主動去牽她的手一起走! 《Busted!明星來解謎》聚餐啦!劉在錫、李昇基、朴敏英、EXO世勳等人合影 演員 孫承源 涉嫌無照酒駕、肇事逃逸,警方:「調查中。」 MAMAMOO華莎舞台服再惹爭議! 繼「高開叉泳裝」後又穿「透視內衣」 戀愛大過天啊!泫雅E'Dawn又來秀恩愛了,這次竟然是「直播」Kiss 孔曉振不喜歡《鎖命危機》? “這角色不是非我不可” 糟了,是心動的感覺!金香起已經大到能拍吻戲了,和金旻奎模仿《秘密花園》泡沫Kiss 《惡鄰布局》馬東石已被定型正義魔人?想當警察電影中圓夢 WINNER友情手鏈背後爆笑故事!宋旻浩:都是塑料兄弟情啊XD 韓國超人氣柯基SHIRO & MARO有新朋友啦,現在還在新村和大家見面呢! 「毛泰久參加婚禮了?」金材昱出席親哥婚禮:西裝、梳起瀏海超有型超帥!♥ 回顧2018年韓國年輕人之間最夯的用語是什麼! GFRIEND 化身原野女神 正規二輯〈Time for Us〉絕美概念照曝光! 躲過《金三順》、《祕花》…卻沒躲過《阿爾罕布拉宮的回憶》?玄彬完美變身為劇中角色 網友:根本為他量身打造

