GOT7 全新日語專輯〈I Won't Let You Go〉尚未發行 就先拿下當地排行榜冠軍！ 《2018 SBS歌謠大戰》EXO世勳「獨寵」Wanna One賴冠霖，只對他牽手+擁抱❤ 終於公開! 蘇志燮亞洲巡迴台北2月10日起跑 BTS防彈少年團專屬綜藝節目《Run BTS!》要回來啦！今日公開預告，將在明年1月1日播出！ 《2018 SBS歌謠大戰》BTS防彈熱唱六首熱門曲氣氛超high，最後還在舞台上謙虛行大禮 又在舞台上走失！去年姜昇潤誤混入Wanna One中，今年換宋旻浩找不到WINNER其他成員！ 永遠是少女時代！秀英聊新歌三句不離成員 《阿爾罕布拉宮的回憶》玄彬戲外「撩」朴信惠的高招！網友直呼被迷到瘋了~ 《機智的監獄生活》朴海秀與未婚妻的婚紗照浪漫公開～！ 這是一棵叫「BTOB李昌燮」的聖誕樹...！ 寫聖誕祝福語給圍觀粉絲看，寵粉愛豆+1 《急速醜聞》王錫玄竟遭遇「槍殺威脅」！ 警為其發放呼救腕錶 《衛報》樂評票選年度最佳作品 BTS防彈少年團全員、個人作品都上榜！ 【有片】EXO KAI咬花獨舞帥出新天際！三角「胸」衣比不穿還要性感呀 N.Flying權光珍承認與粉絲交往，但否認性騷擾粉絲！FNC發表聲明：「最終決定令權光珍退出組合」 Melody Day 出道四年長期空白 今日宣告解散消息！ 《SBS歌謠大戰》謝幕時，BLACKPINK Jisoo看到宣美一個人，主動去牽她的手一起走！ 《Busted！明星來解謎》聚餐啦！劉在錫、李昇基、朴敏英、EXO世勳等人合影 演員 孫承源 涉嫌無照酒駕、肇事逃逸，警方：「調查中。」 MAMAMOO華莎舞台服再惹爭議！ 繼「高開叉泳裝」後又穿「透視內衣」 戀愛大過天啊！泫雅E'Dawn又來秀恩愛了，這次竟然是「直播」Kiss 孔曉振不喜歡《鎖命危機》？ “這角色不是非我不可” 糟了，是心動的感覺！金香起已經大到能拍吻戲了，和金旻奎模仿《秘密花園》泡沫Kiss 《惡鄰布局》馬東石已被定型正義魔人？想當警察電影中圓夢 WINNER友情手鏈背後爆笑故事！宋旻浩：都是塑料兄弟情啊XD 韓國超人氣柯基SHIRO & MARO有新朋友啦，現在還在新村和大家見面呢！ 「毛泰久參加婚禮了？」金材昱出席親哥婚禮：西裝、梳起瀏海超有型超帥！♥ 回顧2018年韓國年輕人之間最夯的用語是什麼！ GFRIEND 化身原野女神 正規二輯〈Time for Us〉絕美概念照曝光！ 躲過《金三順》、《祕花》…卻沒躲過《阿爾罕布拉宮的回憶》？玄彬完美變身為劇中角色 網友：根本為他量身打造

感覺少女時代的團魂在各自活動後反而更鮮明，總是能在成員的言談間感受到她們對彼此的關心和愛！

今天（26 日）下午秀英登上 SBS Power FM 廣播節目《崔化精的 Power Time》分享近況，被問起「時尚明星」這個綽號時，秀英透露：「我最近開始不覺得買衣服有趣了，可能是年紀到了變成熟了吧。以前總是會一直問朋友『我這樣搭好不好看』，但最近也不會了。」透露自已現在也不愛亮晶晶飾品，只想追求自在舒服也的心境。

這樣的轉變也在能從秀英日前發表的自創曲「冬季呼吸」裡聽出來，輕柔旋律與畫面也許和她過去的形象很不同，卻是如今最真實的模樣。對於這首親自作詞、作曲的歌曲，秀英透露：「身邊的人當中，我最晚才給少女時代成員們聽。因為我重錄了非常多次，在真正完成之前沒有信心給她們聽。」

不過其中有個例外：「唯一有提前聽到這首歌的就是 Tiffany，」秀英說：「Tiffany 自己也有在作曲，她能像歌唱老師一樣抓到歌曲裡的重點，也一直為我帶來幫助。」

在天氣漸涼的日子裡再聽一次秀英的新歌，彷彿也能感受到她經歷多年少女時代活動後到如今的成長～





（照片與影片來源：Echo Global Group、Genie Music、@sooyoungchoi）

施乃琪@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞