永遠是少女時代！秀英聊新歌三句不離成員
KPOP 2018年12月26日 星期三15:02 施乃琪
感覺少女時代的團魂在各自活動後反而更鮮明，總是能在成員的言談間感受到她們對彼此的關心和愛！
今天（26 日）下午秀英登上 SBS Power FM 廣播節目《崔化精的 Power Time》分享近況，被問起「時尚明星」這個綽號時，秀英透露：「我最近開始不覺得買衣服有趣了，可能是年紀到了變成熟了吧。以前總是會一直問朋友『我這樣搭好不好看』，但最近也不會了。」透露自已現在也不愛亮晶晶飾品，只想追求自在舒服也的心境。
這樣的轉變也在能從秀英日前發表的自創曲「冬季呼吸」裡聽出來，輕柔旋律與畫面也許和她過去的形象很不同，卻是如今最真實的模樣。對於這首親自作詞、作曲的歌曲，秀英透露：「身邊的人當中，我最晚才給少女時代成員們聽。因為我重錄了非常多次，在真正完成之前沒有信心給她們聽。」
不過其中有個例外：「唯一有提前聽到這首歌的就是 Tiffany，」秀英說：「Tiffany 自己也有在作曲，她能像歌唱老師一樣抓到歌曲裡的重點，也一直為我帶來幫助。」
在天氣漸涼的日子裡再聽一次秀英的新歌，彷彿也能感受到她經歷多年少女時代活動後到如今的成長～
（照片與影片來源：Echo Global Group、Genie Music、@sooyoungchoi）
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