全乱了！妈妈爆料宋旻浩有出生秘密，WINNER要重写队内「族谱」了XD
明星 2018年12月27日 星期四09:00 Rui
韩剧中总会出现的一个梗就是「出生秘密」，没想到这件事情发生在了宋旻浩的身上。
最近WINNER的成员做客了《Video Star》，姜升润就爆料了这一事情。 有次WINNER前往泰国举办演唱会，宋旻浩的妈妈特意来看儿子表演，还请所有的成员一起吃饭。 吃饭途中，宋妈妈突然说：「其实当初给我家旻浩报户口的时候弄错了，他和升勋一样大啦。 」原来我们一直以为是1993年出生的宋旻浩其实生於1992年，众人听完很是吃惊，这时宋妈妈吐槽：「从我肚子里出来的，我还能记错了？ 」而最搞笑的是主人公宋旻浩本人也是当天才得知自己原来是1992年出生。
因为宋旻浩92年出生，WINNER内部的「族谱」也被打乱了。金秦禹91年出生今年28岁（韩国年纪，下同），李升勋「快」1992年出生（快92，指1992年3月之前出生）今年27岁，姜升润「快」1994年出生（快94）今年26岁。 因为妈妈的失误一下子长大1岁，变成27岁的宋旻浩，与原本以为生日只差10个月的姜升润从朋友变成了哥哥与弟弟，反倒和李升勋成了同龄朋友。 而李升勋因为是快92，按照韩国的演算法，他其实和金秦禹也算同龄人，因此姜升润、李升勋、金秦禹和宋旻浩的关系从哥哥变成了朋友。
姜升润透露，自从知道了宋旻浩的真实年纪后，与他交谈时会一点点加入「哥哥」的称呼！
「图：《Video Star》」
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