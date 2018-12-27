全亂了！媽媽爆料宋旻浩有出生秘密，WINNER要重寫隊內「族譜」了XD

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韓劇中總會出現的一個梗就是「出生秘密」，沒想到這件事情發生在了宋旻浩的身上。

最近WINNER的成員做客了《Video Star》，姜昇潤就爆料了這一事情。 有次WINNER前往泰國舉辦演唱會，宋旻浩的媽媽特意來看兒子表演，還請所有的成員一起吃飯。 吃飯途中，宋媽媽突然說：「其實當初給我家旻浩報戶口的時候弄錯了，他和昇勛一樣大啦。 」原來我們一直以為是1993年出生的宋旻浩其實生於1992年，眾人聽完很是吃驚，這時宋媽媽吐槽：「從我肚子裡出來的，我還能記錯了？ 」而最搞笑的是主人公宋旻浩本人也是當天才得知自己原來是1992年出生。



因為宋旻浩92年出生，WINNER內部的「族譜」也被打亂了。金秦禹91年出生今年28歲（韓國年紀，下同），李昇勳「快」1992年出生（快92，指1992年3月之前出生）今年27歲，姜昇潤「快」1994年出生（快94）今年26歲。 因為媽媽的失誤一下子長大1歲，變成27歲的宋旻浩，與原本以為生日只差10個月的姜昇潤從朋友變成了哥哥與弟弟，反倒和李昇勳成了同齡朋友。 而李昇勳因為是快92，按照韓國的演算法，他其實和金秦禹也算同齡人，因此姜昇潤、李昇勳、金秦禹和宋旻浩的關係從哥哥變成了朋友。



姜昇潤透露，自從知道了宋旻浩的真實年紀後，與他交談時會一點點加入「哥哥」的稱呼！

「圖：《Video Star》」

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