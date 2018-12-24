送你2018年圣诞新歌歌单❤ FNC、STARSHIP、WM、Fantagio、Jessica、乐童李秀贤

祝平安夜快乐&圣诞快乐~！Merry Christmas~！
★FNC家族圣诞歌《It’s Christmas》，除了爱豆组合FTIsland、AOA、N.Flying、SF9、Cherry Bullet，旗下谐星刘在锡、郑亨敦、卢弘喆、宋恩伊和旗下演员丁海寅、郭东延... 等17人都参与了歌曲的录制。
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★STARSHIP今年的家族圣诞歌《Christmas Time》，旗下歌手K.Will、昭宥、BOYFRIEND、MONSTA X、宇宙少女、柳升佑、Brother Su、MIND U、DUETTO和郑世云全出动。
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★WM家族圣诞歌《Timing》，旗下爱豆组合B1A4、OH MY GIRL、ONF全出动。
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★Fantagio家族圣诞歌《All I Want》，旗下爱豆组合HELLOVENUS, ASTRO, Weki Meki全出动。
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★Jannabi 乐队和乐童音乐家李秀贤合作的《Made In Christmas》。
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★Jessica圣诞歌《One More Christmas》。Jessica的这首和美妆品牌合作的圣诞歌是时隔1年4个月的新歌。
虽然经典的圣诞歌百听不厌，但也不妨听听今年新出的圣诞主题歌哦~
图：对应娱乐公司、IG@akmu_suhyun
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