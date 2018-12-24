送你2018年聖誕新歌歌單❤ FNC、STARSHIP、WM、Fantagio、Jessica、樂童李秀賢

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KPOP   2018年12月24日   星期一09:00   ZJM   1

祝平安夜快樂&聖誕快樂~！Merry Christmas~！

★FNC家族聖誕歌《It’s Christmas》，除了愛豆組合FTIsland、AOA、N.Flying、SF9、Cherry Bullet，旗下諧星劉在錫、鄭亨敦、盧弘喆、宋恩伊和旗下演員丁海寅、郭東延... 等17人都參與了歌曲的錄製。

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★STARSHIP今年的家族聖誕歌《Christmas Time》，旗下歌手K.Will、昭宥、BOYFRIEND、MONSTA X、宇宙少女、柳昇佑、Brother Su、MIND U、DUETTO和鄭世雲全出動。

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★WM家族聖誕歌《Timing》，旗下愛豆組合B1A4、OH MY GIRL、ONF全出動。

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★Fantagio家族聖誕歌《All I Want》，旗下愛豆組合HELLOVENUS, ASTRO, Weki Meki全出動。

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★Jannabi 樂隊和樂童音樂家李秀賢合作的《Made In Christmas》。

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★Jessica聖誕歌《One More Christmas》。Jessica的這首和美妝品牌合作的聖誕歌是時隔1年4個月的新歌。

雖然經典的聖誕歌百聽不厭，但也不妨聽聽今年新出的聖誕主題歌哦~

圖：對應娛樂公司、IG@akmu_suhyun

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留言/評論
  • Elaine Lam
    為何冇SM、WOOLLIM、JYP？
    2小時前
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