韩剧 本周无线、有线水木收视概况–皇后势不可挡再创新高，男友情感持续升温

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这周（12/19、12/20）无线水木剧《皇后的品格》洒血再刷新高。有线《男朋友》回升稳定，努力朝再破10% 前进，《心动警报》低调圆满大结局。

有线 tvN 水木剧《男朋友》这周朴宝剑、宋慧乔进入热恋期，虽未再破自身记录，也有8.592%、9.166% 的好成绩，持续稳坐有线收视第一宝座。



第二名的OCN 经典法医刑侦《神的测验5:重启》在上周刷新高后，这周2集也是先掉后升，仍在2.428%、2.509% 范围，只剩4集，能不能破 3% 已是挑战了。



MBN 的《心动警报》则以1.7%、1.6% 的基本收视落下圆满句点。尹恩惠、千正明有情人成眷属。下一部接档的已是明年2019年的1/2 首播《最棒的炸鸡》。由导演李胜勋执导，朴善浩、金素慧、朱宇宰主演。讲述怀抱经营炸鸡店梦想的上班族和继承爷爷的澡堂过著隐居生活的网路作家志愿生的青春成长故事。



无线水木剧部份，收视第一名和最后一名差距甚大。SBS《皇后的品格》这周再添皇室冤魂，为不让洪室长替自己冤死的张娜拉选择重返皇室的剧情，满满刷出10.0%~13.3%、11.4%~14.6% 的双位数字，再度刷新自身最高记录，卫冕无线、有线水木收视总冠军。



居中的MBC 《赤月青日》12/19 播出特辑，12/20 则仍较上周下滑3.6%~4.7%。



垫底的KBS2《就算死也喜欢》先升后掉，仍在2.2%~2.8%、2.0%~2.2% 。这周剧情是原已停止时间循环再次启动，且时间回溯到更前面，连已过往的老会长也和领便当的白珍熙再来一次，可惜改写命运重来一次的情节未能反应在收视率上。下周大结局了。



下周几部水木剧有准备大结局，也有开始进入收尾的。收视一直落后的即使剧情再反转也只求突破自身的最高收视记录，而观众大概更希望结局不要太潦草就好。20181221

#崔振赫的警卫伪装破绽百出，居然还能逼死警卫队长得到皇帝申成禄的信任？！无言。居然还想对素珍公主施美男计？！笑喷。这部戏太赶拍，崔振赫都没马成的帅了。那个才8岁的小女孩，居然这么懂得耍心机，编剧可以不要这么狗血的污染该有童贞的孩童吗？

#赤月青日也是充满悬疑、血腥，只是剧情没洒血、大开脑洞而已。

#因姜至奂真心领悟，领受了同理心，时间循环再来一次，老天爷对我们太好了。

#男朋友朴宝剑、宋慧乔情投意合，俩人更坚定而勇敢的准备面对外面的压力。同时也为张胜祖的深情而感动。车和娟大妈知道儿子的外遇只为放走宋慧乔，不知会不会为了儿子更加压迫朴宝剑，逼宋慧乔回到儿子张胜祖身边？有没人对朴宝剑把相机送给宋慧乔，而她替朴宝剑拍照的那一个黑白定格画面 ，起了不祥感觉？

#曹所长良心揭发多年前未善尽检验的事件招来杀身之祸，不晓得生死如何？金载沅也被设计，那是谁启动办公室的电脑系统给柳德焕讯息？

#尹恩惠和千正明的心动警报以结婚结局，好在没又来复制跳舞谢幕。

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