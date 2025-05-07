《熊孩子》人物Quiz猜岳母猜裴晟佑要笑翻！崔振赫强力维护张娜拉，想到《皇后的品格》！

《我家的熊孩子》卓在勋、金俊昊、李尚敏（原译李常敏）、希澈、崔振赫、许卿焕与金钟旼再次参与「团结大会」，目前仅播出两个游戏便笑料十足！

除了挑战平衡推人下水游戏，还有韩综经典的「人物Quiz」。众题目中竟然有一张少年黑白照，金钟旼还答得出来「裴晟佑」！大家都想说是谁，观众乍听可能会以为是演员裴晟佑，但他酒驾后应连名字都无法出现在无线台。旁边卓在勋笑到差点跌倒，因为那黑白少年正是他14岁的自己啊！



要金俊昊猜外母（岳母）也相当好笑，金俊昊忘记外母姓名，外母还在棚内看著这段影片呢！希澈发问一定得知道外母名字吗，连未婚的崔振赫都同意，其他人则说喜帖都会写，不知道说不过去。搞笑的是，旁边金钟旼悄悄拿起手机查询自己外母，马上被抓包！被抓包就算了，其他人屡问他屡忘！



后续题目还有神童、车银优、张娜拉等人，神童去年为小分队L.S.S.拍的照片被说像国会议员；吴贞泰答不出车银优只是赞叹很帅；许卿焕说张娜拉「变漂亮了」认不出来。张娜拉一Part，许卿焕明显说错话，曾和张娜拉合作《皇后的品格》的崔振赫激动反驳：「不是，她20年都是这张脸！什么变漂亮了？」



崔振赫维护张娜拉让人想起《皇后的品格》啊！崔振赫和张娜拉、申成禄2018年合作《皇后的品格》，当时崔振赫正扮演护卫「千优彬」（实际上名为罗王植）守护皇后「吴瑟妮」张娜拉，两人更早2014年还合作过韩版《命中注定我爱你》，崔振赫也是守护张娜拉的角色。



今年3月和朴京林有深厚交情的两人一同受邀节目‎《挚友纪录片四人餐桌》‎同框，餐桌上聊到张娜拉结婚，崔振赫还记得拍《皇后的品格》时张娜拉还没有结婚的想法，张娜拉答是并幸福地谈缘由。



回到《我家的熊孩子》，完整节目香港观众可至Viu收看，爆笑内容不容错过！本周日应会持续播出团结大会下集内容，另外还有李尚敏认爱，认爱即结婚，请金俊昊和徐章焄当证婚人。



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