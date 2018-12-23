韓劇 本週無線、有線水木收視概況–皇后勢不可擋再創新高，男友情感持續升溫

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這週（12/19、12/20）無線水木劇《皇后的品格》灑血再刷新高。有線《男朋友》回升穩定，努力朝再破10% 前進，《心動警報》低調圓滿大結局。

有線 tvN 水木劇《男朋友》這週朴寶劍、宋慧喬進入熱戀期，雖未再破自身記錄，也有8.592%、9.166% 的好成績，持續穩坐有線收視第一寶座。



第二名的OCN 經典法醫刑偵《神的測驗5:重啟》在上週刷新高後，這週2集也是先掉後升，仍在2.428%、2.509% 範圍，只剩4集，能不能破 3% 已是挑戰了。



MBN 的《心動警報》則以1.7%、1.6% 的基本收視落下圓滿句點。尹恩惠、千正明有情人成眷屬。下一部接檔的已是明年2019年的1/2 首播《最棒的炸雞》。由導演李勝勳執導，朴善浩、金素慧、朱宇宰主演。講述懷抱經營炸雞店夢想的上班族和繼承爺爺的澡堂過著隱居生活的網路作家志願生的青春成長故事。



無線水木劇部份，收視第一名和最後一名差距甚大。SBS《皇后的品格》這週再添皇室冤魂，為不讓洪室長替自己冤死的張娜拉選擇重返皇室的劇情，滿滿刷出10.0%~13.3%、11.4%~14.6% 的雙位數字，再度刷新自身最高記錄，衛冕無線、有線水木收視總冠軍。



居中的MBC 《赤月青日》12/19 播出特輯，12/20 則仍較上週下滑3.6%~4.7%。



墊底的KBS2《就算死也喜歡》先升後掉，仍在2.2%~2.8%、2.0%~2.2% 。這週劇情是原已停止時間循環再次啟動，且時間回溯到更前面，連已過往的老會長也和領便當的白珍熙再來一次，可惜改寫命運重來一次的情節未能反應在收視率上。下週大結局了。



下週幾部水木劇有準備大結局，也有開始進入收尾的。收視一直落後的即使劇情再反轉也只求突破自身的最高收視記錄，而觀眾大概更希望結局不要太潦草就好。20181221

#崔振赫的警衛偽裝破綻百出，居然還能逼死警衛隊長得到皇帝申成祿的信任？！無言。居然還想對素珍公主施美男計？！笑噴。這部戲太趕拍，崔振赫都沒馬成的帥了。那個才8歲的小女孩，居然這麼懂得耍心機，編劇可以不要這麼狗血的污染該有童貞的孩童嗎？

#赤月青日也是充滿懸疑、血腥，只是劇情沒灑血、大開腦洞而已。

#因姜至奐真心領悟，領受了同理心，時間循環再來一次，老天爺對我們太好了。

#男朋友朴寶劍、宋慧喬情投意合，倆人更堅定而勇敢的準備面對外面的壓力。同時也為張勝祖的深情而感動。車和娟大媽知道兒子的外遇只為放走宋慧喬，不知會不會為了兒子更加壓迫朴寶劍，逼宋慧喬回到兒子張勝祖身邊？有沒人對朴寶劍把相機送給宋慧喬，而她替朴寶劍拍照的那一個黑白定格畫面 ，起了不祥感覺？

#曹所長良心揭發多年前未善盡檢驗的事件招來殺身之禍，不曉得生死如何？金載沅也被設計，那是誰啟動辦公室的電腦系統給柳德煥訊息？

#尹恩惠和千正明的心動警報以結婚結局，好在沒又來複製跳舞謝幕。

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