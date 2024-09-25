不断在剧中被出轨成「渣男专业户」！张娜拉亲自选出的「最烂老公」是他，网友：除了张赫全都有问题 XD

张娜拉在《好搭档》凭藉精湛的演技征服观众，她在剧中的坏老公金智尚（池承炫 饰）也成爲话题。

金智尚不仅背叛结发妻子，在得知小三怀孕之后也没有打算要负责，双向渣男行径让观众看了超气，还被封为新一代「国民渣男」，池承炫因此拍了影片道歉 XD 近日的采访中，张娜拉也表示：「这次看到金智尚之后，觉得可以原谅《VIP》的老公朴盛俊（李相仑 饰）了。」



而张娜拉真的很常在剧中遇到渣男啊！《皇后的品格》她饰演平民意外嫁进皇室的音乐剧演员吴涩妮，而皇帝李赫（申成禄 饰）根本不爱她，甚至还和自己的助理外遇，虽然最后剧情是有来个反转啦！在《VIP》饰演在百货公司VIP专责组组长罗真善，老公朴盛俊是自己的上司，没想到老公外遇副社长私生女（表艺珍 饰）。在《我的Happy Ending》也是眼睁睁看著老公（孙浩俊 饰）和自己的闺蜜（苏怡贤 饰）搞外遇...



这次的采访，张娜拉也被问到至今爲止的电视剧中遇到的「最烂老公」是？她说：「虽然《皇后的品格》的李赫也不容小觑，但那既有幻想要素，也有悲伤的过去，所以可以就此跳过，金智尚真的是我人生中的历代级人物。」



这也在韩网引发热烈讨论，韩网友：「张娜拉的下一部作品就定爲未婚吧」、「果然只有张赫，快点和张赫一起拍真正的爱情剧吧ㅠㅠ」、「现实中的老公是个好人，真是万幸...」、「金智尚还生了孩子，背叛感应该更大吧」、「光出轨男就见过三次 呜呜呜呜」、「《皇后的品格》就是...因爲是顺玉世界所以才这样，金智尚在现实中有很多」、「电视剧老公们怎么都这样」、「不管是朴盛俊还是金志尚....两个人都出轨了……」、「找个好老公吧姐姐ㅠㅠ」、「老公除了张赫（已经四搭），都是出轨男」等等。



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