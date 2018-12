告示牌公布乐评版全球百大年度最佳歌曲 BTS防弹少年团、Red Velvet、Pentagon、IU 都上榜! BTOB陆星材收到tvN新漫改剧《烤面包的男人》男主角出演提案!有望与《百日的郎君》导演合作 祝龙俊亨生日快乐!粉丝集资行善送上温暖祝福 韩剧《SKY Castle》击败《男朋友》、《阿尔罕布拉宫的回忆》登上话题性一位 纪念 15 年传奇时光 东方神起下周发行特别专辑〈New Chapter #2: The Truth of Love〉! 男爱豆第一人! BTS防弹少年团Jimin获选韩国人投票「2018年度最爱偶像」 这三大男神合影了!一个帅气 一个魅力无穷 一个酷酷的♥ 韩国大创带著黄金猪来掏空你的钱包:守著你未来的荷包~XD 超现实兄妹写照!金香起DISS亲哥哥:那时候还很帅,现在为什么...XD 跟著星材去玩吧!接力 Hani 代言旅馆预定 app 「不愧是BLACKPINK第5位成员XD」BIGBANG胜利女装模仿Jennie《SOLO》! 乔妹到底有多美? P.O拍《男朋友》第一次见到宋慧乔激动到手捂胸口:「心空死」XD 虽然很奇怪但还是帅!BTS防弹少年团的自制复古MV:一本正经地吐槽XD 《YG宝石盒》竟然将相亲节目的组CP方法,搬到选秀节目里变成淘汰方法了?!

全球的ARMY们,你们有看过防弹少年团自制的MV吗?

防弹少年团刚刚荣获2018MAMA的大赏,关於他们的各类讯息又一次刷频,其中一部由成员们自编自导自演的MV《啃老族》再次获得了关注,成员们除了帅气之外,没想到还这么搞笑!

去年5月成员们进行NAVER V LIVE直播时接到了一项任务,於是众人合力拍摄了一部MV。 《啃老族》这首歌也在公开一周内就跻入音乐排行榜TOP50。



7名成员积极分工合作,总导演是队长RM,摄影由田柾国负责。 JIMIN因为「行李(GIM)说快的话听起来像JIMIN」而成为「挑夫」,负责各类杂务。 JIN和V分别负责造型和安抚众人情绪,而J-HOPE与SUGA则是副导演和零食搭档,大家分工明确,合作得很是融洽。



MV中成员们在电梯、房间、餐厅等各个地方亮相,展现不同的魅力。 他们还戴著墨镜,摆出各种搞笑表情,完全不在乎偶像的帅气模样。 MV不仅有长镜头还有近景,虽然手法略显粗糙,但作为非专业人士,能有如此品质还是让ARMY们大赞不已。



附《啃老族》歌词:

数百元的鞋子/数千元的羽绒服/这只表还价值上万/你就继续自我感觉良好/学校教育正渐渐走下坡/学生身份也想这么丢掉/21世纪的学校系统被分割成两半/拥有什么和没有什么的人/穿著鞋和不穿鞋的人/穿著衣服和不穿衣服的人/和努力去得到这些东西的人/发生了什么事/你已经跟不上时代了/你也只会抱怨和发牢骚/我说中了对吧/你身上的羽绒衣装满著你的虚荣/只会依附著父母的啃老族/你这狡猾的家伙/认为你朋友有的东西父母也该买给你/停止这行为 这太幼稚了/你身上还穿著外套所以你冷不死/棉裤内塞满羽绒之前在来得及之前/将你的思想全部改变/喔感觉真好/穿著你的脏衣服/你似乎不一样了/swaggin,swagger,wrong!/你怎么了 你疯了宝贝/这就是你的心会窒息的原因/dirty clothes/你是个啃老族/父母的啃老族/某天你会后悔的/依靠著父母的啃老族/怎样?/你最近拥有很好的生活吧/或许我该越过边线管管你的生活/为何你还在说著毫无意义的话呢/我以后只会花我自己赚的钱/好像你们全都适合偏向於五千万满足人民群众吧/拜托你管好你自己/我们谈的是关於你的人生/若我是你我会选择不反驳/没错/我的外套既昂贵又没有风格/但我说/我真的很想拥有这些我该怎么办/那些比我贫穷的朋友们也都拥有了这些/我说/不想被朋友们抛弃我只能跟著买这些东西/到了这个年龄的话/原来大家不也是那样吗/yeah i dunno,yes i'm loco,is it no-no?i know they ain't cheap but they got mojos/但我要做我得做的事/我不想当个不孝子/真正的不孝子是直到现在又老又粘人的你

「图:YouTube」

Rui@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者,本站将予以追究

相关新闻