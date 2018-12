告示牌公布樂評版全球百大年度最佳歌曲 BTS防彈少年團、Red Velvet、Pentagon、IU 都上榜! BTOB陸星材收到tvN新漫改劇《烤麵包的男人》男主角出演提案!有望與《百日的郎君》導演合作 祝龍俊亨生日快樂!粉絲集資行善送上溫暖祝福 韓劇《SKY Castle》擊敗《男朋友》、《阿爾罕布拉宮的回憶》登上話題性一位 紀念 15 年傳奇時光 東方神起下週發行特別專輯〈New Chapter #2: The Truth of Love〉! 男愛豆第一人! BTS防彈少年團Jimin獲選韓國人投票「2018年度最愛偶像」 這三大男神合影了!一個帥氣 一個魅力無窮 一個酷酷的♥ 韓國大創帶著黃金豬來掏空你的錢包:守著你未來的荷包~XD 超現實兄妹寫照!金香起DISS親哥哥:那時候還很帥,現在為什麼...XD 跟著星材去玩吧!接力 Hani 代言旅館預定 app 「不愧是BLACKPINK第5位成員XD」BIGBANG勝利女裝模仿Jennie《SOLO》! 喬妹到底有多美? P.O拍《男朋友》第一次見到宋慧喬激動到手捂胸口:「心空死」XD 雖然很奇怪但還是帥!BTS防彈少年團的自製復古MV:一本正經地吐槽XD 《YG寶石盒》竟然將相親節目的組CP方法,搬到選秀節目裡變成淘汰方法了?!

全球的ARMY們,你們有看過防彈少年團自製的MV嗎?

防彈少年團剛剛榮獲2018MAMA的大賞,關於他們的各類訊息又一次刷頻,其中一部由成員們自編自導自演的MV《啃老族》再次獲得了關注,成員們除了帥氣之外,沒想到還這麼搞笑!

去年5月成員們進行NAVER V LIVE直播時接到了一項任務,於是眾人合力拍攝了一部MV。 《啃老族》這首歌也在公開一周內就躋入音樂排行榜TOP50。



7名成員積極分工合作,總導演是隊長RM,攝影由田柾國負責。 JIMIN因為「行李(GIM)說快的話聽起來像JIMIN」而成為「挑夫」,負責各類雜務。 JIN和V分別負責造型和安撫眾人情緒,而J-HOPE與SUGA則是副導演和零食搭檔,大家分工明確,合作得很是融洽。



MV中成員們在電梯、房間、餐廳等各個地方亮相,展現不同的魅力。 他們還戴著墨鏡,擺出各種搞笑表情,完全不在乎偶像的帥氣模樣。 MV不僅有長鏡頭還有近景,雖然手法略顯粗糙,但作為非專業人士,能有如此品質還是讓ARMY們大讚不已。



附《啃老族》歌詞:

數百元的鞋子/數千元的羽絨服/這只表還價值上萬/你就繼續自我感覺良好/學校教育正漸漸走下坡/學生身份也想這麼丟掉/21世紀的學校系統被分割成兩半/擁有什麼和沒有什麼的人/穿著鞋和不穿鞋的人/穿著衣服和不穿衣服的人/和努力去得到這些東西的人/發生了什麼事/你已經跟不上時代了/你也只會抱怨和發牢騷/我說中了對吧/你身上的羽絨衣裝滿著你的虛榮/只會依附著父母的啃老族/你這狡猾的傢伙/認為你朋友有的東西父母也該買給你/停止這行為 這太幼稚了/你身上還穿著外套所以你冷不死/棉褲內塞滿羽絨之前在來得及之前/將你的思想全部改變/喔感覺真好/穿著你的髒衣服/你似乎不一樣了/swaggin,swagger,wrong!/你怎麼了 你瘋了寶貝/這就是你的心會窒息的原因/dirty clothes/你是個啃老族/父母的啃老族/某天你會後悔的/依靠著父母的啃老族/怎樣?/你最近擁有很好的生活吧/或許我該越過邊線管管你的生活/為何你還在說著毫無意義的話呢/我以後只會花我自己賺的錢/好像你們全都適合偏向於五千萬滿足人民群眾吧/拜託你管好你自己/我們談的是關於你的人生/若我是你我會選擇不反駁/沒錯/我的外套既昂貴又沒有風格/但我說/我真的很想擁有這些我該怎麼辦/那些比我貧窮的朋友們也都擁有了這些/我說/不想被朋友們拋棄我只能跟著買這些東西/到了這個年齡的話/原來大家不也是那樣嗎/yeah i dunno,yes i'm loco,is it no-no?i know they ain't cheap but they got mojos/但我要做我得做的事/我不想當個不孝子/真正的不孝子是直到現在又老又粘人的你

「圖:YouTube」

