全炫茂、利特、TWICE 携手主持《偶像明星运动会》 春节特辑阵容抢先曝光！
KPOP 2018年12月18日 星期二08:30 施乃琪
明年初的《偶像明星运动会》春节特辑依然有许多令人期待的代表性选手，其中首度参战的 iKON 也无疑是一大亮点！
MBC 电视台在昨天（17 日）揭晓了 2019 年的《偶像明星运动会》部分阵容，被誉为射箭女神的 TWICE 子瑜和 Red Velvet Irene 都会再度出战，此外在中秋特辑中分夺团体金牌和铜牌的 gu9udan、GFRIEND 也会再度登场。
近年来新设的韵律体操项目因为优美好看而屡屡成为焦点，这次除了有上届金牌得主 Elris 湵京、上上届金牌 April 的 Rachel 都会再度出征，而 MOMOLAND 和 (G)I-DLE 也会派出选手参加，让这个焦点项目依然精彩可期。
在男偶像部分，除了熟面孔 SEVENTEEN、Monsta X、NCT 127⋯⋯等，iKON 也决定首度加入运动会。
《2019 偶像明星运动会春节特辑》将由全炫茂、利特和 TWICE 主持，并有 BJ Gamst 和徐亨旭担任特别解说员，时隔八年终於再度看见 SM、JYP 和 YG 全都派团参赛的场面，这次真的不容错过！
（照片来源：MBC）
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