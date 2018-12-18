全炫茂、利特、TWICE 攜手主持《偶像明星運動會》 春節特輯陣容搶先曝光！
KPOP 2018年12月18日 星期二08:30 施乃琪
明年初的《偶像明星運動會》春節特輯依然有許多令人期待的代表性選手，其中首度參戰的 iKON 也無疑是一大亮點！
MBC 電視台在昨天（17 日）揭曉了 2019 年的《偶像明星運動會》部分陣容，被譽為射箭女神的 TWICE 子瑜和 Red Velvet Irene 都會再度出戰，此外在中秋特輯中分奪團體金牌和銅牌的 gu9udan、GFRIEND 也會再度登場。
近年來新設的韻律體操項目因為優美好看而屢屢成為焦點，這次除了有上屆金牌得主 Elris 湵京、上上屆金牌 April 的 Rachel 都會再度出征，而 MOMOLAND 和 (G)I-DLE 也會派出選手參加，讓這個焦點項目依然精彩可期。
在男偶像部分，除了熟面孔 SEVENTEEN、Monsta X、NCT 127⋯⋯等，iKON 也決定首度加入運動會。
《2019 偶像明星運動會春節特輯》將由全炫茂、利特和 TWICE 主持，並有 BJ Gamst 和徐亨旭擔任特別解說員，時隔八年終於再度看見 SM、JYP 和 YG 全都派團參賽的場面，這次真的不容錯過！
（照片來源：MBC）
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