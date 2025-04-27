单卖泡面粉包绝对发大财！八道调味粉月均销37万包：拌饭、烘焙，甚至能泡咖啡

曾经被网友笑称「单卖泡面粉包绝对发大财」的都市传说，如今竟成食品界新蓝海！韩国食品巨头八道（Paldo）旗下「王泡面调味粉」上市一年狂销450万包，近期更乘胜追击推出进阶版「틈새泡面调味粉」，短短一个月卖破27万包，掀起「调味粉经济」旋风。

据八道数据显示，去年推出的独立包装「王泡面调味粉」，凭藉「5克小包装+万用公式」精准打中现代饮食痛点。 在Kakao Makers平台创下单日售罄纪录，Daiso货架更频现「补货即空」盛况，独居族与料理新手贡献超7成销量。



消费者实测热潮席卷社群平台，超过万则留言狂推隐藏吃法：「炒泡菜饭加一包秒变主厨级」、「蒸蛋撒半包复制餐厅味道」，更有上班族开发出「调味粉美式」猎奇喝法。 八道研发部负责人透露：「我们拆解了消费者『想要汤头却不想煮面』的需求，将30年熬汤技术浓缩进每包粉末。」

大众向「王泡面调味粉」：还原经典汤头鲜香，5克独立包装可精准调控咸度，从煎炸料理到火锅汤底皆能胜任。



进阶版「틈새泡面调味粉」：添加辣椒萃取物与烟熏风味。



两款产品形成完美互补，前者吸引家庭主妇与银发族，后者锁定20-30代「辣味成瘾者」，八道正用调味粉搭建「风味金字塔」。



对许多消费者而言， 泡面的精髓不是面条，而是「调味粉」。 熟悉的汤头、咸香的鲜味，正是八道产品所呈现的魅力。 这款料理用调味粉打破了对传统调味品的刻板印象，从料理新手到重口味爱好者都被吸引。 未来是否会有更多调味粉产品诞生，也让人备感期待。 这场始於网友玩笑的饮食革命，正改写泡面产业的游戏规则——当汤头粉末比面条更值钱，谁才是餐桌上的真正主角？

★ 热门应用场景TOP3

终极懒人餐：白饭+煎蛋+1包粉=5分钟拌饭

派对救星：混入美乃滋成沾酱，搭配炸鸡啤酒

创意烘焙：加入面包面团打造「泡面风味可颂」

Tracy@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻