BLACKPINK Jennie本命零食「香蕉Kick」半世纪迎「亲弟」！「蜜瓜Kick」引爆全球味蕾

当酥脆与柔软在舌尖共舞，缠绕著香蕉香气的韩国国民传奇零食「香蕉Kick」，在风靡全球50年后终於迎来家族新成员！

农心日前正式宣布推出「Kick系列」第二弹「蜜瓜Kick」，以蜜瓜融合牛奶的清新风味，搭配经典弯月造型与入口即化的糖衣魔法，重现让人一吃上瘾的「Kick式口感革命」。 这也是继1978年诞生的「香蕉Kick」之后，时隔半个世纪，「Kick系列」迎来了第二款产品「蜜瓜Kick」，在保留90%经典口感的基础上，将热带蜜瓜的清甜与乳香叠加巧妙，打造出「咬瞬间下尝到如现摘水果的香甜」的惊艳体验。 其标志性的弯曲造型也得以延续。



人气风靡全球的BLACKPINK成员Jennie在作客美国《The Jennifer Hudson Show》时，以「这是我灵魂伴侣级零食」的热烈告白掀起跨海抢购潮。 品尝后的Jennifer Hudson也赞不绝口。节目播出后，社交媒体上掀起了一股「Jennie’s favorite snack」热潮，海外粉丝对香蕉Kick的兴趣持续升温。



국제적으로 통할려면 영어는 기본.



제니가 농심 시총 올리는 영상 pic.twitter.com/jRJKX9SHLj — James (@King_James_Kim) March 24, 2025

无独有偶，前段时间IU官方粉丝社区突现一组引发热议的照片——歌手兼演员IU与童星金太妍手持超大型的「香蕉Kick」合影，巨型包装与娇小身形形成强烈反差萌，该零食实物尺寸约为常规版的10倍，为了贴合剧情，还特别改成了「吴爱纯Kick」，被推测为特别定制版拍摄道具。照片迅速在韩国各大论坛引发「回忆杀」，不少网友留言：「这是90后的童年记忆啊」。



从1978年诞生的「香蕉Kick」，到2025年横空出世的绿色新星，农心用半世纪打磨的「Kick哲学」正改写零食史。 随著「蜜瓜Kick」加入K-Snack帝国，这场由酥脆声响奏响的美味革命，即将在全世界舌尖引爆双倍「Kick能量」！

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