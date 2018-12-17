黄致列为《福秀回来了》献声OST，深情唱出男主俞承豪的苦与痛…
韩剧 2018年12月17日 星期一13:50 MiJimin
【文内有最新剧照】OMG…俞承豪的表情，配上黄致列的歌声，也太无敌！今晚一起死守本放吧～（黄致列也曾为俞承豪主演的韩剧献声，大家记得是哪一部吗？）
SBS全新月火剧《福秀回来了》邀请到黄致列献唱第三波OST《你在听吗》（듣고 있니），而这首歌也将在今晚正式公开。
今晚第5、6集的最新剧照中，姜福秀（俞承豪 饰）为了复仇回到了学校，穿回校服，但在当年事件的顶楼上，他的初恋宋秀贞（赵宝儿 饰）成为了学校的老师，而害他入狱的同学吴世浩（郭东延 饰）则成为了新任理事长，三人在顶楼再次聚首，过往的回忆再度涌上心头，到底事件背后是否会有其他的真相呢？
福秀因为那一次的背叛事件而入狱，出来之后就只能当个「替身男」，背负著莫须有的罪名生活著，他心中所有的冤枉与痛苦心境，则以即将公开的OST里唱出他的心声。
《你在听吗》是一首相当悲伤的抒情歌，描述忘不了离开的人，充满著思念的心情，用钢琴搭配著黄致列的低沉音嗓，完美诠释出歌词中苦情男子的经历。
▼黄致列也曾为俞承豪主演的《君主－假面的主人》中，献声第三波主打歌《哪怕只是瞬间》，让大家回味一下吧！！！（网友Y. H自制MV中字）
（图自：SBS／官方剧照）
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